U Virovitici otvoren prvi drive-in punkt za cijepljenje u Hrvatskoj: Obišli ga ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak i državni tajnik Silvio Bašić

Danas (ponedjeljak) u virovitičkoj multifunkcionalnoj hali Viroexpo počelo je „masovno cijepljenje“. Posebnu pozornost privukla je ideja županijskog Stožera civilne zaštite o organizaciji drive-in cijepljenja, koju su građani prihvatili s odobravanjem. Jedan od građana koji je u udobnosti svog automobila čekao red na cijepljenje je i Kristijan Horvat iz Virovitice.

– Ovo je puno jednostavnija opcija od odlaska liječniku. Brzo sam došao na red i cijepio se, nije bilo nikakvih problema – rekao je K. Horvat.

On je jedan od 500 osoba koje su danas dobile svoj termin za cijepljenje, a u narednim danima plan je cijepiti dnevno po 700 osoba.

– Danas smo krenuli u 9 sati i planiramo negdje do 2 ili 3 sata procijepiti taj broj osoba, a od sutra onda dobivamo onaj veliki obećani broj doza i startamo s cijepljenjem od osam do 20 sati, praktički kroz dvanaest sati i nadamo se da ćemo s petkom uspjeti za ovaj tjedan potrošiti sve doze koje dobijemo. Imamo i nekoliko kolega iz obiteljske medicine koji su izrazili želju da nešto doza dobiju pa da procijepe svoje pacijente koji trebaju dobiti drugu dozu u ordinacijama. Nismo u potpunosti prekinuli to cijepljenje u ordinacijama, ali dominantno se cijepi ovdje na cijepnom punktu – istaknuo je dr. Miroslav Venus, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” VPŽ te dodao da se građani za cijepljenje trebaju predbilježiti kod svojih liječnika opće medicine, a koji će im onda dati termin cijepljenja.

Prema riječima načelnika županijskog Stožera civilne zaštite i zamjenika župana virovitičko-podravskog Marija Klementa, ideja za pokretanje drive-in punkta je nastala zbog želje da se što veći broj ljudi pocijepi u što kraćem vremenu, a da se pritom ne stvaraju gužve.

– Naša multifunkcionalna hala Viroexpo je stvarno pokazala da je multifunkcionalna. Pregledali smo prostor i došli do zaključka da tu bez problema možemo organizirati takav način cijepljenja. Jako smo zadovoljni odazivom, ali i uspješnom organizacijom jer nema gužvi. Ljudi dolaze u naručenim terminima i nemamo problema s provođenjem i poštivanjem mjera, a samim time i načinom provođenja cijepljenja – rekao je Klement, koji je u pratnji župana Virovitičko-podravskog Igora Androvića obišao prostor hale Viroexpo.

Ideju drive-in punkta došli su pozdraviti i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

– Po prvi puta u Hrvatskoj imamo prilike vidjeti ovaj drive-in način, dakle da se ljudi cijepe u automobilima. Epidemiološki je opravdano i ljudima je lakše čekati u automobilima da im prođe ovih 15 minuta koliko trebaju biti pod nadzorom. Nadamo se da će drugi koji imaju uvjete u Hrvatskoj također upotrijebiti ovakav način. Imali smo to prilike vidjeti u svijetu. Razgovarali smo o tome i sad kad imamo osigurane velike količine cjepiva dakako da pozivamo i sve druge da upotrijebe ovakve inovativne načine – rekao je Capak dodavši kako je danas stiglo nešto više od 170 tisuća doza Pfizera, od kojih sukladno broju stanovnika u VPŽ stiže nešto manje od tri tisuće, a stiže i dvije tisuće doza AstraZenece, 400 doza Moderne i oko 700 doza Johnson & Johnsona.

– To su sada prilično velike količine za jednu ovako malu županiju i kao što je rekao doktor Venus ja sam sasvim uvjeren da će oni sve uspjeti potrošiti na cijepljenje svojega stanovništva. Mi imamo sada rok do kraja 6 mjeseca da upotrijebimo sve ove doze koje su nam osigurane, kao što znate to je skoro dva milijuna doza i pratit ćemo tu dinamiku po županijama, određeni su koordinatori po županijama koji su zaduženi za provedbu cijepljenja i očekuje se da ćemo do kraja 6 mjeseca, do kraja lipnja, cijepiti 55 posto ili više odraslog stanovništva Republike Hrvatske, to je negdje oko 1,7 milijuna ljudi – rekao je Capak.

Drive-in cijepljenje pohvalio je i državni tajnik Silvio Bašić.

– Ja sam, više nego ugodno iznenađen i doista sam sretan što je ovako nešto organizirano i to na ovako dobar način. Mogu samo reći da, ja osobno i cijelo Ministarstvo zdravstva, podržava ovakav način cijepljenja jer to doista olakšava građanima da pristupe cijepljenju na njima ugodniji način. A naravno da svakom ostaje da bira na koji će način procjepljivati u svojoj županiji i organizirati cijepljenje i da građani sam izaberu što im je ugodnije. U svakom slučaju podržavamo ovo kao jedan on dodatnih mogućnosti u procjepljivanju naših građana i učinit ćemo sve da se što više građana cijepu u što kraćem mogućem roku, jer bez toga nema oporavka – rekao je Bašić.

(www.icv.hr, ml; foto: M. Rođak)