Uskoro potpisivanje ugovora i početak dugoočekivanih radova: Prva etapa brze ceste Bjelovar – Virovitica – Terezino Polje gradit će se za čvorište u Špišić Bukovici

Ovih dana privode se kraju pripremni radovi na ispitivanju tla za potrebe izgradnje dugoočekivane brze ceste Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje. Riječ je o arheološkim iskapanjima, seizmičkim ispitivanjima tla, katastarskim izmjenama i posljednjim izvlaštenjima kako bi radovi na etapi 3, konkretno čvor Špišić Bukovica – čvor Virovitica mogli početi već za tjedan ili dva.

Saborski zastupnik Josip Đakić, jedan od onih koji je od prvog dana „gurao“ projekt u Saboru, a kako sam kaže, i sudjelovao u kreiranju i apelu na amandman vezan uz dio Farkaševac – Bjelovar. Napomenuo je da je to kraj višegodišnje „muke po papirologiji“ i konkretan početak kraja borbe s administracijom, pregovora, zasjedanja…

Podsjetio je kako se ideja za prometnom „žilom kucavicom“ ovog područja u posljednjih desetak i više godina mijenjala iz autoceste do brze ceste, a samim time i usklađivala papirologija koja se u nekim fazama činila „beskonačnom“.

– Imali smo prvo lokacijsku dozvolu i bila je planirana autocesta. Odrađeno je stotine rasprava, usklađivanja, napravljena je studija utjecaja na okoliš, a onda se nakon nekog vremena pokazalo da je potrebnija brza cesta. Zatim je ponovno uslijedilo usklađivanje, studije utjecaja na okoliš, rasprave. Ponekad su svi gubili živce i htjeli odustati, ali bili smo svjesni da ovaj projekt mora zaživjeti i već jednom krenuti jer o njemu ovisi ne samo gospodarstvo cijelog ovog kraja nego i građani – ističe J. Đakić, napomenuvši kako se potpisivanje ugovora za početak radova na čvorištu Špišić Bukovica – Virovitica očekuje već za koji dan.

Tako će radovi na projektu izgradnje brze ceste početi na našem području i to za treću etapu, čvor Špišić Bukovica – čvor Virovitica, u dužini od 5,5 kilometara. Procijenjena vrijednost radova je 78 milijuna kuna.

– Zadovoljni smo i sretni što smo došli do ovoga. Rezultat je to intenzivnih sastanaka s Hrvatskim cestama. Brza cesta je planirana u tri etape, a projektanti su prihvatili da prvo sačine projekt etape 3, čvor Špišić Bukovica – čvor Virovitica. Zatim slijedi etapa 2, Virovitica – Terezino Polje i drugi dio, Špišić Bukovica – Velika Pisanica. Na bjelovarskom dijelu radi se projektna dokumentacija za brzu cestu do Velike Pisanice, čvor Bilogora, koji će spajati Pitomaču, Vukosavljevicu, Turnašicu, Kladare, Kloštar Podravski i sva okolna mjesta – objašnjava J. Đakić.

Sredstva za etapu 3 koja je procijenjena na 78 milijuna kuna su osigurana, kaže. Daljnje financiranje ovisit će o mogućnostima korištenja sredstava putem Mehanizma za otpornost i oporavak, odnosno kreditnim sredstvima ili putem europskih fondova. Onog trena kada radovi krenu, smatra, nema više razloga za uzmak. Budući da je brza cesta prioritet ne samo dviju županija, nego i cijele Hrvatske, moraju se osigurati sredstva za sve etape.

Početak radova očekuju i župan Igor Adrović i gradonačelnik Ivica Kirin.

– Kvalitetna i brza poveznica sa Zagrebom i središnjom Hrvatskom za nas je „žila kucavica“ daljnjeg gospodarskog razvoja Virovitičko-podravske županije – naglašava župan I. Andrović te dodaje kako građani već godinama sanjaju brži i sigurniji put do Zagreba koji će im omogućiti upravo brza cesta.

Gradonačelnik Ivica Kirin ističe kako je riječ o projektu koji se čeka godinama. Prometna povezanost jedan je od gradskih prioriteta i otvara nove mogućnosti za privlačenje investitora.

– To je bez sumnje jedan od najvažnijih i najvećih projekata ne samo za Viroviticu, već i cijelu županiju – kaže.

