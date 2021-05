Usprkos koronakrizi radovi na završetku koridora 5C ne staju: Sredinom iduće godine više od 85 kilometara punog profila paneuropskog koridora

Radove na izgradnji autoceste A5 na koridoru 5C, odnosno poddionice Beli Manastir – most Halasica jučer su (12. svibnja 2021. godine) obišli župan Ivan Anušić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan, te su s izvođačima radova razgovarali o trenutnim aktivnostima

– Usprkos korona krizi, radovi na izgradnji Koridora 5C idu jako dobro. U travnju prošle godine potpisali smo ugovor za izgradnju poddionice od mosta Halasica do Belog Manastira dužine 17,5 kilometara. Vrijednost investicije 443 milijuna kuna, a ugovor je potpisan s tvrtkama Osijek-Koteks i GP Krk. Do sada je izvedeno više od 40 posto radova, pa je rok njihovog dovršetka neupitan, sredinom sljedeće godine. Kada i ovu dionicu je pustimo u promet, kroz RH imat ćemo više od 83 kilometra punog profila na Koridoru 5C, od mosta Svilaj preko Osijeka do Belog Manastira za koje su Hrvatske autoceste ishodile i uporabnu dozvolu – rekao je Boris Huzjan te dodao kako je u aktualnom projektu od 900.000 kubika materijala ugrađeno 630.000 kubika, više od 4,5 kilometara ceste je asfaltirano, od devet mostova na šest se radi na gornjem ustroju, a tri na temeljenju, a čvor Beli Manastir je na 90 posto gotovosti.

Najavio je da će javni natječaj za izvođenje radova na preostalih 5 kilometara autoceste od Belog Manastira do mađarske granice biti raspisan krajem ove godine.

