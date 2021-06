Božinović o COVID potvrdama: Oni koji su cijepljeni jednom dozom mogu je dobiti

Od danas možete zatražiti izdavanje svoje EU digitalne COVID potvrde. Potvrdu možete zatražiti online putem portala e-Građani ili fizički u podružnicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. HZZO potvrdu izdaje u papirnatom obliku ili je dostavlja elektroničkom poštom. Neovisno o verziji, potvrda će sadržavati QR kôd s osnovnim informacijama te digitalni pečat kojim se osigurava vjerodostojnost potvrde, piše Večernji.hr.

Ministar Davor Božinović u povodu početka izdavanja potvrda dao je izjavu za medije. Kazao je da je izdano oko 15.000 potvrda i da je on već izvadio svoju te ju je pokazao novinarima.

– Oni koji su cijepljeni jednom dozom, ukoliko je proteklo 22 dana od tog cijepljenja također mogu dobiti tu potvrdu – rekao je Božinović dodajući da su za izdavanje uz Hrvatsku spremne još Njemačka, Italija i Danska.

– Nama je važno da svi oni koji imaju tu potvrdu mogu doći k nama, jer smo turistička zemlja. Važno je da se smanji zadržavanje na granicama – rekao je Božinović.

– Vidite da je riješeno na EU razini da se potvrda može prelomiti tako da osoba koja kontrolira na granici dobije samo minimalni broj osobnih podataka – kazao je Božinović. Na pitanje je li se može pokazati na mobitelu potvrda, rekao je da da.

Odluka tko može sve dobiti digitalnu potvrdu još će se nadograditi, kazao je ministar.

– Mi ćemo donijeti novu odluku o izuzecima gdje ćemo ugraditi ovo jedno cjepivo i 22 dana. Što se tiče preboljenja svakoga dana ima nešto novo. Naši informatički stručnjaci su spremni dograditi to – kazao je.

Novinari su ga pitali za što bi se još mogle koristiti potvrde.

– To je sada sljedeća faza. Mobilne su spremne za službene osobe. A što se tiče nekih drugih rješenja, Europa je to omogućila, da ih svaka država može proširiti izvan konteksta granica. Sve ovisi o epidemiološkoj situaciji i kako ćemo to procijeniti mi u stožeru i na Vladi – kazao je.

– Mi moramo testirati i neka događanja koja okupljaju veliki broj ljudi, razgovori teku i sa Ministarstvom kulture i Ministarstvom sporta. Mi smo tehnički spremni – kazao je.

– Hrvatska je prva koja je svojim građanima izdala potvrdu – naglasio je ministar.

(vecernji.hr)