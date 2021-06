Dizajnerica Mila Lončar od recikliranog materijala vješto izrađuje krpene lutke: Na zajedničkom putovanju “Arsen, Šeks, Einstein, Houdek, Bare”…

Svestranu Osječanku Milu Lončar prilikom našeg posjeta zatekli smo za radnim stolom s hrpom žičanih konstrukcija omotanih konopom, na kojima su se isticala velika okrugla punjenja, u obliku glave. Za laika tek gomila starog, istrošenog materijala, no u očima kreatorice Mile, to su već neke nove lutke poznatih osoba, glazbenika, glumaca, raznih životinja, prinčeva i princeza.

Upravo tim živopisnim krpenim lutkama ta je dizajnerica odjeće pobudila velik interes javnosti, pa je prvi postav lutaka već izložen u zagrebačkoj Knjižnici Kustošija, od kuda će se izložba slijedećih mjeseci “seliti” po svim gradovima Hrvatske.

Oduševljenje koje izazivaju Miline lutke, uopće ne čudi jer su one doista vjerne “kopije svojih originala”.

-Najvažnije je uhvatiti portret, izraz lica, onu specifičnost koja lutki daje prepoznatljivost osobe – kaže Mila.

Kreacije se u Milinoj glavi naprosto množe, a ta ih nadarena lutkarica izrađuje eksplozivnom brzinom i dok razgovara s nama njezin pogled bježi prema stolu, a prsti hvaraju vatu i lijepe na mjesto brkova. Milina mašta je beskrajna, kao i energija kojom pršti, pa Mila nikada ne miruje.

Pokazuje nam mnoštvo lutaka, a u plejadi poznatih nalaze se “rame uz rame” Tesla, Jacques Houdek, Jadranka Kosor, Plenković, Šeks, Einstein i brojni drugi. A kako dame, Josipa i Gabi, ne bi bile same, Mila je “stvorila” i njihove partnere Karla Metikoša i Arsena Dedića.

– A šta je Courtney Love bez Kurta Cobaina ili Yoko Ono bez John Lennona? – pita šaljivo Mila koja lutkice celebrityja samo niže.

A sve je počelo spontano, priča Mila, s lutkom poznate predstojnice Klinike za infektivne bolesti Alemkom Markotić, koja je ustvari trebala biti princ. Naime, Milu koja se ranije bavila crtanjem 2D karikatura, pozvala je spisateljica Silvija Šesto da joj ilustrira slikovnicu.

-Naziv slikovnice “Majstorica Nola popravlja tatu” odmah me je zaitrigirala s obzirom na moju opsesiju recikliranjem, pa sam pristala na taj projekt iako ni sama nisam znala kako će ispasti – kaže Mila.

Dodaje kako joj je, nakon što je završila slikovnicu koja je izašla u listopadu prošle godine, bilo dosadno, pa je od Silvije tražila bilo kakav tekst i tako su ustvari nastale lutke poznatih osoba.

-Radilo se o priči za koju je trebalo napraviti princa, princezu i blagajnicu. Blagajnicu nisam ni stigla napraviti jer kad sam napravila princa, malo me podsjećao na Alemku Markotić. Zamijenila sam samo narančastu kosu plavom i to je bilo to. Onda sam odlučila probati još neku poznatu ličnost i tako je krenulo – priča Mila.

Svoje lutke izrađuje od recikliranog materijala kojem je, kaže Mila, sklona od kada zna za sebe. Vjeruje da reciklaža jače i potiče kreativnost, te oštri um. Posebice ju stoga vesele radionice s djecom koja rado sudjeluju u “reciklažnom stvaralaštvu”, s kojim se ne susreću često.

-Zabavno je, mada i teže nego kad imaš novi materijal jer moraš razmišljati gdje uklopiti pojedine dijelove, iskoristiti zatvarač, dugmad. A kako nikad ne znaš gdje te neki komad krpe može povući i što možeš od nje stvoriti, to daje jednu posebnu stvaralačku čar – kaže Mila.

No, ova vesela i šaljiva Osječanka, tek sprema pravo humoristično iznenađenje, u dogovoru sa spisateljicom Silvijom. Iako je u planu bila još jedna slikovnica, ali za odrasle i to komična, 18+ pod nazivom Milina arka – Crodiseja, a u kojoj su primjerice Gobac i Bare trebali putovati u Afriku po šljive, stvaralački tim razmišlja o jednoj drugačijoj formi zbog velikog broja lutaka.

-U svakom slučaju bit će zabavno. Nestrpljivo čekam ishod. Ne sumnjam da će naše djelo razveseliti publiku, a to je ono najvažnije – smatra Mila.

