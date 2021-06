Iz Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica obavještavaju korisnike i one koji to tek namjeravaju postati o novom ljetnom radnom vremenu knjižnice u razdoblju od 26. lipnja do 4. rujna 2021. godine.

Tako će Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica ponedjeljkom i utorkom raditi od 12:00 do 19:30 sati. Srijedom, četvrtkom i petkom radno vrijeme će biti od 7:30 do 15:30, a subotom od 7:30 do 13:00 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

(www.icv.hr)