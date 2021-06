Kamo na izlet? Draft d.o.o. predstavio novu turističku ponudu općine Pitomača

Tvrtka Draft d.o.o. s općinom Pitomača izradila je novu turističku ponudu kojom turistima prezentira ljepote pitomačkog kraja. Turistička ponuda pod nazivom „Kamo na izlet?“ obuhvaća dio Podravine, rijeke Drave i samog pitomačkog kraja.

Tako možete vidjeti prirodnu baštinu od rijeke Drave pa sve do Bilogore, kulturnu baštinu od Interpretacijskog centra Kuća Petra Preradovića pa sve do Etno zbirke Bakina priča u Kladarama, izabrati možete i outdoor aktvnosti poput vožnje biciklom, pješačenje ili vožnju čamcem, kanuima ili turističkim brodom, možete okusiti gastronomski dio Podravine i prespavati u jednom od smještaja koji nude. A isto tako u ponudi je i posjet okolici Pitomače pa tako možete otići do Virovitice, Đurđevca, Brodića ili Ferdinandovca. Sve što trebate je javiti im se i organizirat će ponudu prema vašim željama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

U povodu Dana općine – Vidova, koji se održava 12. i 13. lipnja nude specijalnu ponudu u sklopu koje u subotu možete kušati vina, gorički paprikaš i uživati na koncertu Jurice Pađena i Aerodroma. A u nedjelju možete na hodočašće biciklom ili pješice do Križnice te kasnije vidjeti razne udruge i OPG-ove sa svojim domaćim proizvodima i biti na još jednom koncertu kvarteta Gubec i gostiju u centru Pitomače.

Ukoliko želite iskusiti ovu specijalnu ponudu javiti se možete do 8. lipnja na mail info@draftdoo.hr ili na broj telefona 091/ 613 9616.

(www.icv.hr, ib)