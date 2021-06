KINO SLATINA Ovog vikenda pogledajte “Croods: Novo doba” i pretpremijeru “Brzi i žestoki 9”

Kino Slatina vam i ovog vikenda donosi odlične naslove!

CROODS: NOVO DOBA – SINK

-animirani

Petak, 11.06. u 19:00

Subota, 12.06. u 19:00

Nedjelja, 13.06. u 19:00

Nakon sedam godina omiljena prahistorijska obitelj, Croods, se vraća na velika platna. Do sad su se susreli s mnogobrojnim nedaćama i opasnostima ali na ono što ih čeka nikako se nisu mogli pripremiti. Naime srest će drugu obitelj koja je puno naprednija od njih. Animiranu avanturu režirao je Joel Crafword koji je i sam glumio u mnogim animiranim filmovima studija DreamWorks, a producent je Mark Swift. Croodsi traže novo mjesto za život te putuju svijetom u potrazi za sigurnijim mjestom za svoj dom. U svojoj potrazi nailaze na idilično mjesto okruženo zidinama i s jako puno hrane. No tamo nailaze i na novu, puno napredniju obitelj, koja ih se želi riješiti što prije. Nova obitelj je daleko razvijenija od Croodsa, žive u kući na drvetu, znaju uzgajati hranu, imaju WC, lift i mnoge druge izume koje Croodi nisu nikada vidjeli. No neočekivani obrat natjerat će obje familije da surađuju i krenu na pustolovinu života s druge strane zidina. Na tom putu će shvatiti da ih ipak veže puno stvari te da mogu premostiti razlike koje ih razdvajaju.

Cijena ulaznice: 20 kuna

BRZI I ŽESTOKI 9 – PRETPREMIJERA

-akcija

Petak, 11.06. u 21:00

Subota, 12.06. u 21:00

Nedjelja, 13.06. u 21:00

Dom Toretto (Dom) mirno živi sa svojom ženom Letty (Michelle Rodrigez) i sinom, malim Brianom, ali je svjestan da opasnost vreba. Ovog puta, opasnost će natjerati Doma da se suoči sa svojom prošlosti ako želi spasiti najbliže. Dom još jednom mora okupiti Brze i žestoke kako bi se obranili od nove opasnosti u obliku profesionalnog ubojice Jacoba (John Cena) koji je ujedno i Domov brat. Napeta akcijska avantura odvija se od Londona preko Središnje Amerike do Edinburgha.

Cijena ulaznice: 30 kuna

