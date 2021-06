Konferencija za medije ŽO HDZ-a: Brza cesta će biti financirana europskim sredstvima u sklopu Program oporavka i otpornosti

Županijski odbor HDZ-a Virovitičko-podravske županije danas (petak) je održao konferenciju za medije na kojoj se osvrnuo na provedene lokalne izbore te su objavili koje zadatke su si zadali za naredno razdoblje, odnosno koje projekte planiraju realizirati.

Predsjednik ŽO HDZ-a i saborski zastupnik Josip Đakić istaknuo je kako im je želja još jednom zahvaliti građanima koji su izašli na birališta i svoj glas dali HDZ-u, ali i čestitati svima koji su pobijedili.

– Možemo s ponosom reći da smo najbolja Županijska organizacija u Republici Hrvatskoj jer smo osvojili 11 općina od 13, osvojili smo i dva grada od tri, kao i županiju u prvom krugu. Zadovoljni smo i sretni takvim rezultatima koji govore o popularnosti i snazi Hrvatske demokratske zajednice u Virovitičko-podravskoj županiji. Ponosni smo na zajedničko djelovanje, odrađivanje projekata, kao i izgradnju županije u cijelosti u svim našim dijelovima, od istoka do zapada – rekao je Đakić, dodavši da su izrekli obećanja od kojih ne odustaju.

– Rekli smo koji su nam planovi u svakoj općini, svakom gradu kao i županiji u cijelosti, a njih ćemo i odraditi. Vjerujemo da narod prepoznaje i cijeni rad prije svega – dodao je Đakić.

Pozvao je i građane da se cijepe protiv koronavirusa kako bi se što prije vratili na “staro normalno”.

– Pozivamo i kao politička stranka da svi prionu cijepljenju i da budu ti koji će osigurati sigurnu županiju. Tako će se smanjiti smrtnost i troškovi liječenja, ali i utjecaj epidemije na poljoprivredu, industriju, ali i razvoj te na BDP – ističe Đakić te dodaje da će hrvatski BDP do kraja godine rasti za 5,3 posto.

– To je ono što u ovim momentima unatoč krizi, unatoč preko 10 milijardi kuna potpora za vrijeme pandemije koja je isplaćena za čuvanje radnih mjesta, pokazuje da je proračun ostao stabilan. Uz europska sredstva za projekte, vjerujem da se i dalje možemo čvrsto i snažno boriti protiv zaduženosti, smanjivati vanjski dug i postići rast BDP-a. Ono što nas raduje od naših projekata je da je jučer brza cesta ušla u Program oporavka i otpornosti i da će biti skoro sigurno financirana iz tog programa. Tako da možemo mirnije spavati – istaknuo je Đakić te dodao da ta odluka još mora proći Vladu.

– Sad je to riješeno u krugovima ministarstava i vjerujemo da će to biti najbolja nagrada za naš trud, rad i zalaganje. Što se tiče toga najvećega cestovnoga projekta na području naše županije on ide svojim tijekom dalje, radovi geološki idu, dozvole se završavaju. Mi ćemo ostati ustrajni na detaljnom provođenju programa koji je zacrtala županija, svaka naša općina ponaosob, bit ćemo u funkciji rada, zalaganja, truda, znanja prije svega kako bi život na ovim prostorima stvarno bio ugodan, lijep, bolji, napredniji i bogatiji – zaključio je Đakić.

Zahvalu biračima na izlazsku na izbore iskazao je i predsjednik GO HDZ-a i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

– Hvala građanima koji su nam dali povjerenje za novi mandat da ostvarimo sve ono što smo i prije izbora započeli. S obzirom na to da su izbori završili, s političke razine žao mi je kada slušam naše političke oponente da koriste svaki medijski prostor da bi oblatili grad Viroviticu kao grad koji je nazadan. Ali postoji nešto što se zove matematika. Matematika je znanost koja ne ovisi o tome je li nekome nešto lijepo, manje lijepo, nego govore brojke. Prije svega Grad Virovitica pod vodstvom Hrvatske demokratske zajednice, znači od 2003. godine neprekidno, je danas grad koji po statusu spada u razvijene gradove u Republici Hrvatskoj, nalazimo se u 6. kategoriji razvijenih gradova. Grad Virovitica je uvelike promijenila svoj izgled. Svatko tko dolazi, tko nije bio godinama ovdje to vidi. Ne samo u ovom djelu gdje smo uredili park i centar, nego izgradili nove škole, izgradili bolnice, uredili sve moguće objekte, uređujemo ceste… Naravno da posla ima još puno kao i u svakom gradu. Ono što želim reći je zahvaliti se građanima da nisu nasjeli na priče ljudi koji se pojave samo prije izbora i ne nude niti jedan konkretan program – rekao je Kirin i naveo kako je od 2003. do 2021. godine u grad uloženo više od 2,7 milijardi kuna.

– Tu prije svega mislim na ulaganja na području grada Virovitice koja su direktno vezana za grad. Neovisno da li je išlo iz gradskog proračuna, županijskog proračuna ili državnog proračuna. To je upravo ona politika Hrvatske demokratske zajednice koja se uporno prešućuje. Svake godine izdajemo knjižicu “Ja volim svoj grad” gdje izvještavamo građane transparentno na što su potrošeni novci od prošlogodišnjeg proračuna, koji su projekti odrađeni, na što će se trošiti ovogodišnji proračun i koji su planirani projekti – istaknuo je Kirin te podsjetio kako je Virovitica dobila priznanje “Najboljeg grada u 2020. godini” u kategoriji “Prvak EU fondova”.

– Mi smo sve gradove u Hrvatskoj, uključujući i Zagreb, Rijeku, Varaždin, najveće gradove smo prešišali i dali su nam ocjenu da smo grad koji je najuspješniji u povlačenju EU fondova. Ono što je možda važno građanima reći, manje ćemo se sada baviti politikantstvom i zato smo pozvali novo Gradsko vijeće da se stvarno okrenemo onim problemima građana i da se okrenemo onome što građane najviše naše tišti, a to je povećanje broja radnih mjesta, s time stvarajući konkurenciju na tržištu rada kako bismo povećali plaće u privatnom sektoru i na neki način preokrenuli trend da naši mladi ljudi odlaze tražiti posao van Hrvatske ili u neke druge sredine – dodao je Kirin.

Kada je riječ o projektima na području grada, istaknuo trenutno najvažnije.

– Glavna prometnica koja nas čeka to je ova glavna cesta iza bolnice, za koju su osigurana sredstva gdje je natječaj sada gotov, tu je asfaltiranje par velikih gradskih ulica, ide se s nogostupima. Neke natječaje moramo ponoviti jer su jednostavno cijene otišle gore zbog kriza na europskom i svjetskom tržištu, ali svi projekti idu dalje. Naravno ono što je najvažnija stvar što ćemo se obratiti Vladi RH, osim podrške projektu koju nam daju za brzu cestu, a to je da uzmemo zemljište u zoni Bilogore, u zoni Antunovac, da tamo razvijemo poduzetničke zone, da napravimo pripadajuće ceste i komunalnu infrastrukturu kako bismo dovukli investitore. Okrenuli smo se i gospodarstvu. Od onih malih OPG-ova, poljoprivrednika, j.d.o.o.-a, obrta, malih, velikih, srednjih tvrtki gdje ćemo upravo mi biti njihov servis kako oni ne bi plaćali skupe konzultantske usluge i na taj im način omogućiti da europski novac koji sada dolazi u javne projekte, da se u ovom sljedećem razdoblju većim dijelom prelije u naše gospodarstvo – rekao je Kirin.

Zahvalu biračima uputio je i potpredsjednik ŽO HDZ-a i župan virovitičko-podravski Igor Andrović, a ujedno je čestitao svim izabranim načelnicima i gradonačelnicima.

– Ovo je velik rezultat za Virovitičko-podravsku županiju, za mene kao župana i listu za Županijsku skupštinu. Svi prihvaćamo izazov da odradimo još jedan mandat na visokoj razini i da pomognemo da se iskoristi sav potencijal koji Virovitičko-podravska županija ima, da završimo projekte iz proteklog mandata i stavimo ih u funkciju, ali i da nastavimo dalje s vizijom za bolje sutra žitelja naše županije – rekao je Andrović dodavši da će se projekti u budućnosti odnositi na razvoj gospodarstva, poljoprivrede, ali i obrazovanje i zdravstvo.

– Projekt sušionice povrća kreće u projektiranje do dobivanja građevinske dozvole i vjerujem da ćemo naći financijska sredstva da ga odradimo, tu će doći i do novih zapošljavanja do novog i boljeg rada zajedno sa kooperantima. Nastavljamo s projektima sustava navodnjavanja na području cijele županije, istraživanje geotermalnih potencijala za Viroviticu, Slatinu, Novu Bukovicu i Orahovicu. Idemo u projektiranje Centra za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnost na području virovitičke vojarne. Krećemo u adaptaciju zadnjeg dvorca na području županije, onog u Cabuni kao Centra za kulturu zdravlja čime dokazujemo da brinemo i za kulturnu i prirodnu baštinu i kada ga adaptiramo bit će dio Plemićke rute, razvoja turizma koji će se bazirati i na kulturnoj i prirodnoj baštini županije – rekao je Andrović.

– Ne smijemo zaboraviti niti na organizaciju civilnih društava ni socijalni aspekt, krećemo u izgradnju sigurne kuće, bili smo među šest županija u Republici Hrvatskoj koja ju nije imala, ali dobili smo 10 mil kuna, odnosno stopostotni iznos za izgradnju i funkcioniranje sigurne kuće. Pokrenuli smo projekt razvoja širokopojasnog interneta, vrijedan više od 50 milijuna kuna za područje osam općina. Imamo građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade za hitnu medicinu, za adaptaciju rodilišta, za energetsku obnovu opće bolnice u Virovitici, a ishodit ćemo ju i za novu ambulantu Doma zdravlja u Gornjem Bazju. Planiramo izgradnju nove osnovne škole sa sportskom dvoranom u općini Pitomača i u Orahovici novu osnovnu školu, jer želimo postići europski standard da svi imaju jednosmjenski rad, da olakšamo roditeljima i djeci. Brinut ćemo i dalje o područnim školama, krećemo u izgradnju područne škole u Vukosavljevici, već se gradi u Kladarama. Radimo jednak standard djeci u ruralnim područjima i urbanim – dodao je Andrović te istaknuo i izgradnju 11 vrtića na području županije, ali i plan izgradnje novih sportskih dvorana u Suhopolju, Novoj Bukovici i Ćeralijama, kao i novog Učeničkog doma u Virovitici te industrijsko-obrtničkih škola u Virovitici i Slatini, što će se financirati kroz Nacionalni plan oporavka i novi Operativni program.

– Plan je da nastavimo s trendovima rasta BDP-a, ostvarenim ukupnim prihodima poduzetnika, povećanjem broja poduzetnika, zaposlenih, rastom prosječne plaće, svim ekonomskim pokazateljima koji ovise o razvoju svake županije. Želja nam je napraviti mjesto ugodno za življenje gdje će ljudi ostajati i graditi budućnost – zaključio je Andrović.

(www.icv.hr)