Konstituirano Gradsko vijeće Grada Osijeka: Za predsjednika izabran Vladimir Ham

Na jučerašnjoj (srijeda) prvoj sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka, konstituiran je novi saziv predstavničkog tijela građana Grada Osijeka. Sjednici je nazočilo 30 od ukupno 31 vijećnika, a uz ostale uzvanike bio je nazočan i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić.

Za novog predsjednika Gradskog vijeća izabran je Vladimir Ham, premda njegova politička opcija (HNS, HSS i Reformisti) imaju tek jedno mjesto u Gradskom vijeću. No Hama je na tu funkciju predložila većina u osječkom vijeću predvođena HDZ-om.

Ham je uz zahvalu vijećnicima na izboru, istaknuo kako i nije veliko iznenađenje što su se priklonili HDZ-u, s obzirom da su u koaliciji i na nacionalnoj razini, a i u prošlom sazivu županijske skupštine su također bili u koaliciji s HDZ-om.

Drago Šerić iz stranke Nezavisnih umirovljenika i u iduće će četiri godine biti prvi potpredsjednik Gradskog vijeća, kao i u prethodna dva mandata, a Željko Požega s liste DP-Most je kao drugi potpredsjednik vijeća izabran iz oporbenih redova. On je u prošlom sazivu bio predsjednik Vijeća i dio vladajuće većine predvođene HNS-om i SDP-om.

No ovaj put nije dobio jednoglasnu podršku oporbe jer su SDP i politička platforma “Možemo” za drugog potpredsjednika predložili Milana Blagojevića iz SDP-a kao najjače oporbene stranke. No ubrzo su taj prijedlog povukli s obrazloženjem da su se Domovinski pokret i Most dogovorili s vladajućom većinom.

Novoizabrani članovi Gradskog vijeća su: Mate Jurčević, Milan Opačak, Josip Mihaljević, Vlado Jukić, Mira Leko Ćurčić, Igor Pandžić, Drago Šerić, Anto Đapić, Željko Kovačević, Mirko Ivković, Ivana Davidović, Antonio Lozančić, Tihomir Florijančić, Željko Zubčić, Vladimir Ham, Vladimir Šišljagić, Željka Fuderer Levak, Goran Kušec, Boris Piližota, Milan Blagojević, Mirta Vlahović, Svetozar Sarkanjac, Ivana Šojat, Antonio Sobol, Petar Kopunović Legetin, Jesenka Ricl, Tomislav Bilandžić, Željko Požega, Tomislav Mišetić, Katarina Kruhonja i Boris Kiš.

Osječki gradonačelnik Ivan Radić čestitao je svim vijećnicima i poželio im konstruktivan rad.

-Pozivam vas da zajedno radimo na svim projektima za dobrobit Grada Osijeka u iduće četiri godine. Sve će se odvijati u interesu boljitka i boljeg života svih Osječana s ciljem da od našeg grada napravimo pravu slavonsku metropolu – rekao je gradonačelnik Radić.

Na sjednici je pojašnjeno i tko će koga u vijeću te iz kojih razloga zamijeniti. Na listi HDZ-a i partnera gradonačelnika Radića mijenja Jurčević; Zorana Đurokovića zbog obveza u Hrvatskim vodama mijenja vijećnica Leko Čurčić; vijećnicu SDP-a Sonju Kovač zbog obveza u Gradu mijenja Šojat. Krešimir Bubalo, koji je bio nositelj liste DP-a i Mosta iz osobnih razloga neće biti u Gradskom vijeću, a umjesto njega će biti Sobol. Iz osobnih razloga u Vijeće neće ni Vedran Novokmet, a umjesto njega ulazi Đapić, dok s iste HDZ-ove liste, Josipa Škorića, koji od vijećničkog mandata odustaje iz osobnih razloga mijenja Opačak. Vijećnicu Herminu Goericke Lukić s liste Možemo mijenja Kiš.

(www.icv.hr, tj)