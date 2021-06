Korisnica projekta „Zaželi“ GDCK Virovitica Petra Žarković proslavila 97. rođendan: Sve kroz život naiđe i prođe, a mi moramo dalje

Već tri godine Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica uključeno je u projekt „Zaželi“, u kojemu zaposlene gerontodomaćice obilaze krajnje korisnike koji su zbog svoje dobi slabije pokretni, pa im svaka pomoć ima veliko značenje u životu.

Sanja Bogdan kroz te tri godine, kao zaposlenica Gradskog društva Crvenog križa Virovitica u projektu „Zaželi“, obilazi stare i nemoćne u centru Virovitice. Jedna od njenih štićenica je Petra Žarković.

U srijedu, 30. lipnja Petra Žarković je proslavila 97 rođendan, pa su joj u posjetu, uz Sanju, došle ravnateljica GDCK Virovitice Željka Grahovac i voditeljica projekta „Zaželi“ Željka Francetić.

Petru život nije mazio, ali se ona niti u jednom trenutku nije željela predati. Bila je jedno od devetoro djece u obitelji Paripović u Suhopoljskoj Ovčari. Nakon završenog šestog razreda škole, roditelji su joj rekli da je to za nju dosta. Drugi svjetski rat provela je u okolici Daruvara, da bi joj povratkom kući u Ovčaru majka našla budućeg muža Teodora. S mužem je, zbog njegovo posla u vojsci, mijenjala često mjesto boravka u Makedoniji i Srbiji, da bi na kraju završili u Virovitici. U braku su imali dvoje djece, sina Zorana i kćer Ankicu koja je umrla s 15 godina. Kako kaže, uvijek je polagala vjeru u Boga, koji joj je davao snagu za život.

– To me je jako pogodilo, ali sam nastavila dalje. Sve kroz život naiđe i prođe. Čovjek mora biti siguran sam u sebe, da to ne može drugačije, nego tako kako se dogodilo – prisjeća se Petra.

Sin Zoran, od 1981. godine živi u Americi u Chicagu, ali se svakodnevno čuju telefonski.

Petri se ujutro teško ustaje iz kreveta, ali ima svoj ritual vježbi, koji joj olakšavaju ustajanje.

– Leđa me često vuku nazad u krevet, ali tada počnem s vježbama te se ubrzo bez problema ustanem – objašnjava slavljenica.

U braku je bila 45 godina, a već preko 30 godina je udovica. Cijeli svoj život je bila domaćica, kod kuće je u slobodno vrijeme šivala, plela i vezla. Svojim radom zaradila je po koju kunu. Kod liječnika je prvi puta ozbiljnije bila s 85 godina, a i sada je vitalna, no, kaže, ima malo problema sa sluhom.

– Ako vas nešto boli ili tišti, morate biti jači od toga. Ja se u najtežim trenucima pouzdam u Božju pomoć. Ovaj me projekt Crvenog križa praktički vratio u život. Lijepo mi je sa Sanjom, ona mi je kao da sam ju rodila. Vratila mi je dušu, to je bilo moje ponovno rođenje. Redovito me posjećuje pomaže mi i pravi mi društvo – kaže je Petra.

Uz Sanju Petru redovito obilazi i nećakinja Dragica, koja je Petri veza s ostatkom obitelji u Americi, Australiji, Švedskoj, Njemačkoj…

(www.icv.hr, mš)