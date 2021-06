LJETO EPIDEMIOLOŠKI POVOLJNO Covid potvrde bit će ključne za koncerte i sva ljetna okupljanja

Sve povoljniji epidemiološki pokazatelji govore nam da će ljeto biti relaksirajući period nakon zamornih epidemioloških restrikcija. Zatvaraju se COVID odjeli, oboljelih je iz dana u dan sve manje, a cijepljenih sve više – piše vecernji.hr

Jasno je da to vodi prema ukidanju restrikcija, no to ne znači i da treba zabiti glavu u pijesak i ponašati se kao da sutra ne postoji, jer virus će cirkulirati cijelo vrijeme.

Odgovorno ponašanje

– Možemo očekivati povoljno epidemiološko ljeto i uspješnu turističku sezonu budemo li se odgovorno ponašali – sažima Davor Božinović, a s njim se slaže i Dino Kozlevac.

Nakon uspješnih pilot-okupljanja, očekuje se da će sljedeći korak Stožera biti popuštanje vezano za okupljanja po istom ključu, odnosno da uvjet za prisutnost budu COVID potvrde. One bi trebale postati propusnica za sva događanja, baš kako su to pokazali pilot-okupljanja nakon kojih zaraze nije bilo.

– Radimo na mehanizmima koji bi omogućili sigurno popuštanje nekih mjera, ali korekcije će biti minimalne. Može se popustiti s mjerama za određene manifestacije, ali uz odgovornost županijskih stožera civilne zaštite kad je u pitanju pridržavanje tih mjera – kazao je Božinović. Ključna bi mjera trebale postati COVID potvrde.

– Očekujem da će COVID potvrde Nacionalni stožer što prije proglasiti uvjetom za održavanje svih okupljanja i garancijom sigurno sti te da će one što prije zaživjeti. Ide se u tom pravcu. Svatovi već sada moraju ispunjavati jedan od tri uvjeta, a to je da su dvjema dozama cijepljeni prije više od 14 dana, da su preboljeli COVID ili imaju negativan test u zadnjih 48 sati. To su uvjeti za COVID potvrdu i oni će vrijediti za sva događanja i sve vrste okupljanja – kaže nam Dino Kozlevac, čelnik istarskog Stožera, dodajući da je zasad malo ljudi zatražilo COVID potvrde, no očito je da će nam one itekako trebati ovo ljeto ako mislimo izlaziti među ljude.

Kozlevac također podsjeća:

– Imat ćemo dobru ljetnu sezonu samo budemo li se pridržavali mjera i ako se cijepimo. Istra je u zelenom, ali svaki dan imamo kojeg zaraženog, jer virus je tu dok se ne procijepimo u većoj mjeri. Opasnost je realna i, ako se opustimo, a dio ljudi se opušta, to bi nam moglo pokvariti sezonu u vrlo kratkom vremenu – podsjeća Kozlevac.

Što se događa kad županijski stožeri nisu u stanju vladati situacijom, pokazuje subotnji epidemiološki presedan u Zadru, gdje su navijači nahrupili u dvoranu i masovno pratili košarkašku utakmicu bez propisanog razmaka. Epidemiolozi kažu da će se za tjedan-dva vidjeti je li pritom bilo prijenosa virusa, što bi turistički unazadilo zadarski kraj ove sezone.

Cjepivo i za turiste

Prošle se godine u “ljetno” popuštanje krenulo kad je dnevno bilo svega nekoliko novooboljelih. Stožer je krajem lipnja 2020. praktički otvorio hrvatske granice te omogućio rad noćnim klubovima uz pridržavanje epidemioloških mjera i inspekcijsku kontrolu pridržavanja tih mjera.

Ljetos smo i u zatvorene dijelove kafića išli bez maske. Ovih je dana broj novooboljelih nešto veći nego lani u ovo vrijeme, ali lani smo u otvaranje išli iz jednog čvrstog lockdowna, što ove godine nije bio slučaj. Naprotiv, imali smo sedam mjeseci na snazi znatno labavije mjere od glavnine Europe.

– Sada imamo cjepivo, ne samo za naše turističke radnike nego i za turiste. Lani nije bilo mehanizama provjere, već je praktički bilo sve otvoreno, a sada se znaju uvjeti i svi moraju, uz ostalo, dokazati da su ili cijepljeni, ili da su preboljeli ili da su svježe testirani i na testu negativni – kaže Božinović.

