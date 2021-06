LUDNICA U ORAHOVICI Papuk za kraj srušio prvaka, “Duhovi” na tribinama proslavili svojih 15 godina, a Mladostaši visoko podigli pehar za kraj uspješne sezone

Nogometaši orahovačkog Papuka u posljednjem su 5. kolu play offa za prvaka 3. HNL Sjever svladali novog prvaka – Mladost iz Ždralova s konačnih 3:1. Pogotke za Papuk postigli Matija Matoković dva te Jurica Šantić, dok je jedini pogodak za Ždralovčane postigao Stjepan Mamić.

Utakmica je započela malom svečanošću u kojoj je NK Papuk svog dugogodišnjeg djelatnika i donatora Juraja Fofonjku proglasio počasnim predsjednikom te su mu njegov sin i predsjednik Papuka Dalibor Fofonjka i dopredsjednik Slobodan Lukić uručili uramljeni Papukov dres te plaketu počasnog predsjednika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Utakmicu su bolje otvorili gosti koji su u prvih 20-ak minuta diktirali tempo, ali nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti vratima Papuka. No, onda u 21. minuti jedan niski ubačaj u peterac Papuka, lopta prolazi pokraj petorice domaćih igrača, a Mamiću nije bilo teško gurnuti ju u praznu mrežu. Taj detalj kao da je trgnuo Papuk koji je zaigrao puno bolje i organiziranije i to je vrlo brzo donijelo poravnanje.

U 28. minuti na nekih 40-ak metara na sredini srušen je Matoković, uslijedio je odličan ubačaj Vratkovića koji majstorski na petercu “štopa” Šantić te mirno šalje loptu u mrežu – 1:1. Vrlo brzo Papuk je mogao potpuno okrenuti utakmicu, jednu dugu visoku loptu Matoković je odlično glavom spustio u for Ninčeviću koji se sjurio sam na vratara, no njegovu namjeru osujetio je i odlično obranio Srbljanović. No, u 33. Papuk ipak vodi. Ninčević je probio desnu stranu, ubacio se prema šesnaestercu te prizemnom loptom uposlio Matokovića koji je manirom rasnog strijelca piknuo loptu toliko da neobranjivo završi u desnom kutu Srbljanovića.

Do kraja prvog dijela dvije dobre prigode imali su gosti, u 38. nakon ubačaja Mamića “nebeski” je skočio Hajdarović, no Mahaček vrhunskom paradom skida i odbija loptu u korner. U 43. iz daljine je pokušao Mamić, ali i to je obranio Mahaček.

U drugi dio Papuk ulazi sa svježima Marinom Čavićem i Benjaminom Radinkovićem koji su unijeli još više živosti. Upravo je Čavić u 58. minuti na sebi svojstven način probio desnu stranu i uputio odličnu povratnu loptu koju je dočekao Matoković i po drugi puta svladao gostujućeg vratara – 3:1. Do kraja utakmice prvak iz Ždralova nije uspio stvoriti ozbiljniju prigodu, dok je za Papuk izgledne prigode dva puta promašio Radinković, a nakon jedne od niza kontri brzonogi Marin Čavić krenuo je sam prema gostujućem vrataru koji je izašao pred njega, uslijedio je odličan lob udarac i kada su svi očekivali pogodak, lopta je završila tik iznad grede. Velika pobjeda Papuka za kraj protiv prvaka i mora se reći po “pasjoj” vrućini.

-Na početku smo primili jedan glupi pogodak nakon neopreznosti naše obrane, ali uspjeli smo se vratili na najbolji mogući i način, zabili tri pogotka prvaku što nije malo i zaustavili ih da nam ne stvore niti jednu ozbiljniju prigodu do kraja. Oni su vjerojatno malo opušteni, prvaci su, ali to niti malo ne umanjuje našu zasluženu pobjedu koju smo ostvarili agresivnom igrom u kojoj smo bili čvrsti na lopti i prije svega odgovorni u obrani. U napadu uvijek stvorimo puno prigoda, danas smo hvala Bogu uspjeli zabiti tri i lijepo je završiti pobjedom protiv prvaka, a naravno Mladosti čestitam na naslovu – kaže trener Papuka Martin Majdenić.

Kao igrača utakmice “podvukao” je Matiju Matokovića.

-Matija je danas odigrao vrhunski, dobio svaki duel u zraku, zabio dva pogotka i na njemu je bio prekršaj za treći, vraćao se u obranu u vezni red kad je trebalo i definitivno zaslužio biti igrač utakmice iako moram pohvaliti kompletnu momčad na odličnoj igri – zaključio je Majdenić.

Na kraju utakmice tajnik Središta Sjever HNS-a Ivan Novak uručio je igračima Mladosti zlatne medalje i pokal namijenjen naslovu prvaka, a nakon toga je uslijedila proslava uz konfete i šampanjac. Trener prvaka Mario Kovačević nije bio sretan rezultatom, ali je itekako zadovoljan cijelom sezonom.

-Na kraju smo zasluženo osvojili ovaj naslov prvaka, a danas smo eto dali prigodu igračima koji su manje igrali kroz sezonu, no to na umanjuje odličnu igru i zasluženu pobjedu Papuka. Malo nam je gorak okus zbog tog poraza, ali ne mogu dečkima ništa zamjeriti jer je iza njih odlična sezona. Mi sada idemo ostvariti našu najveću želju, a to je ta druga liga. Slijede nam kvalifikacije u kojima igramo s dvije odlične momčadi i bit će jako teško, no imamo tjedan dana do prve utakmice, pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe i svi sada vjerujemo da to možemo – zaključio je Kovačević.

Utakmicu Papuka i Mladosti obilježila je i još jedna velika proslava, naime nakon dugog vremena na tribine su se vratili popularni navijači – orahovački Duhovi koji su proslavili 15 godina svoga postojanja bakljama, navijanjem, pjesmom na kraju utakmice s kompletnom momčadi Papuka i trenerom Majdenićem te kasnije i defileom na labudici kroz gradske ulice.

Papuk – Mladost 3:1

Igrač utakmice: Matija Matoković

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)