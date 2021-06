Napeta završnica županijske lige U-9: Suhopolje zahvaljujući jednom golu više u gostima osvojilo naslov prvaka

Sezona u 1. županijskoj nogometnoj ligi U-9 završila je međusobnim susretom dvije najbolje ekipe, vodećeg Suhopolja i drugoplasiranog virovitičkog No Limita. Utakmica se igrala na terenu TVIN-a, koji je No Limitu već godinama domaći stadion. Suhopolje je na tablici prije posljednje utakmice imalo tri boda više od No Limita.

Gosti iz Suhopolja poveli su 2:0 zgodicima Karla Kojadina i Andreja Bosanca. Do odlaska na odmor domaća ekipa smanjila je na 2:1 pogotkom Lovre Markotića. Sredinom drugog dijela Rafael Maravić je poravnao na 2:2, ali je Luka Huđ ponovno doveo Suhopolje u prednost.

U posljednje tri minute ekipa No Limita zgodicima Lovre Santre i Rafaela Maravića preokreće rezultat i dolazi do pobjede 4:3. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka veliko slavlje u domaćim redovima jer su bili uvjereni da o naslovu odlučuje ukupna gol razlika, u čemu je No Limit bio bolji.

Članak 65. Pravilnika o nogometnim natjecanjima Hrvatskog nogometnog saveza, koji se odnosi na sva službena nogometna natjecanja u Republici Hrvatskoj kaže:

“Ako klubovi osvoje isti broj bodova, o plasmanu odlučuje bolja razlika između datih i primljenih golova. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više golova, a ako su postigli isti broj golova dijele mjesta koja im pripadaju. Ukoliko se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja ili mjestu koje utječe na prijelaz u viši ili niži rang natjecanja, ili mjesto koje osigurava sudjelovanje u međunarodnim natjecanjima, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi s jednakim brojem bodova. Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih golova. Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova u gostima (kada su u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih golova (kada su u kombinaciji tri ili više klubova).”

Shodno tome, gledaju se samo međusobne utakmice Suhopolja i No Limita. Jesenas u Suhopolju “žuti” su pobijedili 3:2, a sada je u Virovitici No Limit bio bolji s 4:3. To znači da su mladi nogometaši Suhopolja osvojili naslov prvaka zahvaljujući jednom golu više postignutom na gostovanju.

Pehar i medalje malim nogometašima Suhopolja bit će uručeni prije seniorske utakmice 29. kola 4. lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica između Suhopolja i Graničara iz Legrada u nedjelju, 6. lipnja na stadionu Park u 18 sati.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)