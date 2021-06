Obilježena 30. obljetnica ustroja satnije Zbora narodne garde Orahovica

Obilježena je 30. obljetnica ustroja satnije Zbora narodne garde Orahovica kod spomen obilježja ZNG-u na tzv. Merkuru. Obilježavanje su organizacijski potpisali Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata 2. bojne 132. brigade i HVIDR-a Orahovica, a uz organizatore ideja za ovom obljetnicom potekla je od mladog povjesničara Dine Mataza.

Svečanosti su nazočili gradonačelnik Orahovice Saša Rister, zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Čačinci Kristina Krmpotić zapovjednik II. voda ZNG-a Orahovica Darko Kupres, ratni zamjenik zapovjednika 2. bojne Goran Sokol, predsjednika HVIDR-e VPŽ Mato Bubaš te mnoštvo predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata sa šireg orahovačkog područja. U ime organizatora obratio se dopredsjednik HVIDR-e Orahovica i pripadnik ZNG-a Damir Vratković koji je i ranjen u Borovom Selu.

– Ova obljetnica je iznimno važna jer se radi o prvim ljudima koji su nakon policije krenuli u obranu Domovine. Žao mi je što nas nema više, ali i epidemiološke mjere su učinile svoje. Nadam se, kada sve popusti, kako će se na slijedećim obljetnicima okupiti satnija ZNG-a, postrojiti i iako je moguće da svi dođemo s obiteljima i ponosno još jednom jedni drugima stisnemo ruku – rekao je Vratković.

Darko Kupres, zapovjednik II. voda ZNG-a Orahovica naglasio je kako je ZNG bila prva vojna formacija koje je krenula u obranu Domovine i kako je ponosan na svakog svog ratnog prijatelja, a obljetnicu posvetio onim poginulima.

– 13. lipnja 1991. godine u objektu osječkog Crvenog križa u Orahovici ili kako Orahovčani taj dio grada zovu ”Merkur” ustrojena je satnija ZNG-a Orahovica u sastavu 63. bataljuna ZNG-a Požega. Pripadnici ZNG-a već su ranije kao dio postrojbe specijalne policije imali bojeva djelovanja pa je tako Damir Vratković ranjen u Borovom Selu, a već početkom srpnja ZNG Orahovica odlazi na odrađivanje prvih bojevih zadaća u Tenju gdje u uličnim borbenim okršajima smrtno stradavaju Damir Hornung i Franjo Jusup. Naša postrojba imala je još poginulih i kasnije kao A satnija, a posebno tu mislim na petoricu poginulih u Modriči. ZNG je uspješno držao najisturenije punktove prve crte obrane Orahovice i okolice sve do prelaska u ustrojstvo 2. Bojne – rekao je Kupres, a o tom dijelu prelaska u bojnu govorio je ratni zamjenik zapovjednika 2. bojne 132. brigade Goran Sokol.

– Temeljem zapovjedi Zapovjedništva obrambenih snaga Osijek, 10.10.1991. satnije ZNG-a ulazi u ustrojbeni sastav 2. bojne 132. brigade HV Našice kao A satnija te nastavlja svoj uspješni ratni put sve do konačnog oslobođenja Hrvatske. A satnija bila je najobučenija najspremnija u našoj bojni i to su bili dečki za kojih prepreka nije bilo i zato im i danas odajemo najveće priznanje, a onim poginulima dužno poštovanje i počast. Hvala organizatorima koji su unatoč svim problemima s pandemijom organizirali ovu obljetnicu jer to jedan od važnijih načina da se žrtva hrvatskih branitelja i Domovinski rat nikada ne zaborave – rekao je Sokol.

Na kraju se nazočnima obratio gradonačelnik Orahovice Saša Rister.

– Zadaća svih braniteljskih udruga, ali i nas političkih dužnosnika biti dio svih obljetnica i prenositi istinu o Domovinskom ratu jer se niti jedno ime hrvatskog branitelja i borba za slobodu Hrvatske ne smije zaboraviti. Posebno se trebamo potruditi tu istinu, što više prenositi na mlađe generacije jer su oni ti koji će ih nositi dalje. Svim poginulim hrvatskim braniteljima, a posebno pripadnicima ZNG-a i A satnije 2. bojne 132. brigade, neka vječna slava i hvala – zaključio je Rister.

(www.icv.hr, vg)