Odavanjem počasti poginulim braniteljima i svečanom sjednicom obilježen Dan općine Crnac

Danas (ponedjeljak) održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Crnac u povodu Dana općine i blagdana sv. Ivana Krstitelja. Sjednica je održana u nazočnosti saborskih zastupnika Josipa Đakića i Vesne Bedeković, župana virovitičko-podravskog Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa, načelnika općine Crnac Mate Damjana, zamjenice gradonačelnika grada Virovitice Vlaste Honjek-Golinac, predstavnika grada Orahovice Tomislava Katalinića te načelnika općina Čačinci Alena Jurenca, Zdenci Tomislava Durmića, Čađavice Mirka Rončevića, Suhopolja Siniše Horvata, Mikleuša Roberta Grabara i Podravske Moslavine Dominika Cerića, zatim predstavnika općina Voćin Roka Perića, Nove Bukovice Ane Milosavljević te predstavnika općinskih udruga.

Uoči svečane sjednice nazočni su položili vijenac i lampione za sve poginule hrvatske branitelje ispred njihovog spomen obilježja u središtu Crnca. Na svečanoj sjednici nazočne je na početku pozdravio predsjednik Općinskog vijeća Crnac Tomislav Bošnjak.

– Rezultat proteklog razdoblja nas raduje, ali obvezuje na novi rad i zalaganje. Općina Crnac ima cilj ostanak mladih na ovom području koji će se ponositi svojim mjestom i svojim roditeljima koji su odrasli u ovoj općini i prijateljima s kojima dijele sudbinu. Želimo da svi ovdje stvaraju obitelji, generacije odrastaju u kršćanskoj vjeri i domoljublju te borbi za bolje sutra, a to možemo samo zajedno, i zato pozivam sve vijećnike da i dalje rade konstruktivno, marljivo i pošteno kako bi pomogli svakom mještaninu u normalnom sigurnom i boljem životu – rekao je Bošnjak.

Načelnik Mato Damjan izdvojio je sve one projekte koji su obilježili općinu u proteklom razdoblju:

– Naša najvažnija investicija je upravo izgradnja Dječjeg vrtića u Velikom Rastovcu, izgrađene su pješačke staze i dva mosta u Crncu, izgrađen je mjesni dom u Suhoj Mlaci, energetski je obnovljen dom ovdje u Crncu, nabavljeno je reciklažno dvorište, izgrađeno dječje igralište u Velikom Rastovcu te smo završili s prvom fazom i započeli drugu fazu projekta Zaželi. Isto tako odrađeno je niz projektnih dokumentacija, evo mogu reći već u devetom mjesecu bi trebali dobiti građevinsku dozvolu za prvu fazu izgradnje kanalizacije za mjesto Crnac, a ubrzo ide i za Veliki Rastovac. Posjedujemo dokumentaciju za izgradnju kuća oproštaja u Milanovcu i Suhoj Mlaci te za izgradnju pješačkih staza u Velikom Rastovcu te Starom i Novom Petrovom Polju, a ušli smo i u projekt širokopojasnog interneta. Naravno nismo zaboravili naše žitelje, pomažemo studentima, učenicima, novorođenčadi, udrugama, vatrogascima i svima koliko god možemo. Iako smo mala općina, radimo velike stvari za naše mještane – rekao je između ostalog Damjan te čestitao mještanima Dan općine.

U ime nazočnih načelnika obratio se načelnik općine Čađavica Mirko Rončević.

– Naše dvije općine imaju puno zajedničkih projekata koji su do sada realizirani ili koji su pred realizacijom, a evo kruna je i zajednički vrtić. Veliki ponos nas načelnika na području županije, pa tako i u Crncu i Čađavici je kada obilazimo svako mjesto i selo i gotovo u svakom ima kuća oproštaja, pješačka staza, mostovi, evo i vrtić, a još smo u fazi rješavanja novih vrijednosti. Općina Crnac doista radi velik posao i Mati želim puno zdravlja da ustraje u onome što je započeo, jer siguran sam da će sve uspješno i završiti. Siguran sam kako više nikome neće pasti na pamet pisati o ukidanju malih općina jer one donose novi život, vrijednosti i opstanak ljudi ovdje, a općina Crnac jedan je od pravih dokaza za to – rekao je Rončević.

Župan virovitičko-podravski Igor Andrović biranim je riječima pričao o općini Crnac i njenom radu.

– Slušajući načelnika Damjana siguran sam kako je skratio svoj govor i puno projekata koji su odrađeni nije spomenuo i to govori koliko se ovdje, s ovim proračunom radi puno. Općina je unazad nekoliko godina napravila ogroman iskorak u razvoju javnog i društvenog života, komunalne infrastrukture i doista može biti primjer dobrog rada ne samo općinama s područja naše županije nego i cijele Hrvatske. Siguran sam kako će Općina i njen načelnik nastaviti i dalje ovako vrijedno, a mi ćemo kao Županija i nadalje biti čvrst oslonac u svakom projektu – rekao je Andrović.

Na kraju se nazočnima obratio saborski zastupnik Josip Đakić.

– Najljepši je dar za Dan općine otvoreni vrtić u ovoj općini, to je ono što ostaje trajna vrijednost i napredak u ruralnom prostoru ove općine. Naš moto je da se najbolje može razvijati jedna općina ako se o njoj ovako ljudi brinu na visokom nivou. Zato čestitam načelniku i njegovom timu za sve ono vrijedno što su napravili u zajedništvu sa Županijom i Državom, a svi oni daljnji projekti bit će novi korak da se ovaj prostor oplemeni i postane dostojan za život ljudi na ovim prostorima – rekao je između ostalog Đakić.

