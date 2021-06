Orahovački obrtnici predložili Gradskom vijeću mjere za pomoć obrtnicima i poduzetnicima

Pod predsjedanjem Damira Vaneka održana je redovna skupština Udruženja obrtnika Orahovica kojoj je u ime Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije nazočio Miljenko Sabo. Predsjednik Vanek u sklopu izvješća o radu u prošloj godini naglasio je kako je Udruženje unatoč osjetnim problemima s koronavirusom uspjelo odraditi dobru i više nego pozitivnu godinu.

– Udruženje obrtnika je u 2020. godini na području koje obuhvaća, dakle Orahovica te općine Čačinci, Zdenci i Crnac, imalo 199 obrta, a evo sada smo već na 206 pa eto kako kod nas, tako je i u cijeloj županiji, zabilježena tendencija rasta obrtnika za 3-4 posto što jako veseli. Svi su obrtnici uglavnom dobro poslovali, a mi smo kao Udruženje u proteklom periodu potpuno uredili naše prostore, a još nam je preostalo samo adekvatno uređenje sanitarnog čvora što bi trebalo biti riješeno ove godine – rekao je Vanek. Nakon ostalih podnesenih izvješća te usvajanja istih, predsjednik Vanek je kroz plan rada predložio, a Skupština jednoglasno usvojila mjere za poticanje poduzetništva na orahovačkom području koje će biti upućene novom Gradskom vijeću.

– Riječ je o 5 mjera, 3 su već postojale i bile provođene u Gradu Orahovici, jedna je dopunjena, a jedna nova. Riječ je o mjerama potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u visini od 50 posto troškova, a najviše 50 tisuća kuna, potom za potpore stručnog obrazovanja i osposobljavanja zaposlenika sa 70 posto troškova i to najviše 7 tisuća kuna, za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika sa 70 posto troškova, odnosno najviše 10 tisuća kuna, za izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora te infrastrukturu sa 50 posto troškova točnije najviše 50 tisuća kuna te potpore za novo zapošljavanje i to za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina jednokratni poticaj od 10 tisuća kuna, a za osobe do 30 godina 12 tisuća kuna. Mislimo da je prijedlog racionalan i kako bi ga Gradsko vijeće moglo prihvatiti – rekao je Vanek.

U ime POK Virovitica nazočne je pozdravio Miljenko Sabo.

– Uz ispriku našeg predsjednika i tajnika koji nisu mogli nazočiti ovoj skupštini prenosim pohvale jer je vidljivo je da ovo Udruženje radi jako dobro i moja je želja da se samo tako nastavi, da svi obrtnicima maju dobro zdravlje, puno posla i dobru naplatu – zaključio je Sabo. Zbog proceduralnih razloga neki su obrtnici istupili iz Udruženja pa je Skupština izabrala nove članove. Tako su u Upravni odbor umjesto Ivice Grubišića i Karla Šafera ušli Josip Jambrešić i Tomislav Šebalj, a u Skupštinu umjesto Daniela Hubera i Borisa Steinera ušli su Željko Borić i Dario Stojčević.

