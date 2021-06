Orahovčanka Martina Šalek sa svojim ŽNK Osijekom ponovno na “krovu” Hrvatske

Grad na Dravi ponovno slavi, nogometašice Ženskog nogometnog kluba Osijek vratile su naslov prvakinja u svoje ruke i svoj grad, remijem 0:0 u posljednjoj utakmici play-offa za prvaka s velikim rivalkama, ekipom Splita. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, krenulo je veliko slavlje jer Osječanke su to i zaslužile, bile su odlične cijelu sezonu, igrale najljepši nogomet i ovaj naslov prvaka kruna je cijele ovogodišnje priče. Posebne emocije nakon ovoga uspjeha bile su u prvotimki prvakinja.

Orahovčanki Martini Šalek koja se vratila nakon teške ozljede koljena, a nije moglo bolje i slađe nego s pokalom u ruci. Martina je odigrala odličnu sezonu, bila jedna od ponajboljih igračica Osijeka i tako dodala još jedan trofej u svoju bogatu riznicu. Iako umorna od naporne sezone te zasluženog slavlja nakon osvajanja naslova prvaka, Martina je rado podijelila svoje emocije.

Naslov je vraćen u Osijek, potpuno zasluženo. Bile ste najbolje cijelu sezonu i ovo je najbolji dokaz i nagrada za to?

– Nakon dvije teške sezone u kojima smo doživjeli smjenu generacija, osvoji smo prvenstvo zasluženo s pomlađenim sastavom. To govori i gol razlika koja je stvorena te niti jedna izgubljena utakmica. Puno smo uložile u ovo, naporno radile i disale kao jedno. Velika je ovo stvar za sve nas, a posebno za one mlađe kojima sve to jako diže samopouzdanje – započela je Martina koja se, kako smo i rekli, vratila nakon ozljede.

Osijeku si bila itekako potrebna da bi vratio naslov?

-Ja sam se konačno vratila nakon teške ozljede koljena. Čak ni ova sezona mi nije bila baš najbolja, u prvom djelu sam bila slabije učinkovitosti zbog obaveza prema poslu. Međutim, zadovoljna sam odrađenim utakmicama u drugom dijelu sezone, a posebno u play offu. Hvala vam na komentaru, ali ipak moram reći da ekipi nije trebala Martina da se vrati naslov nego se sve konačno posložilo, rad i trud koji se uložio se sada isplatio. Definitivno ovaj uspjeh pripada svakoj igračici i svima u i oko kluba – kao i uvijek skromna je Šalek.

Potvrdila je kako je slavlje bilo veliko jer klubu ovaj naslov puno znači.

-Osvajanje ovog prvenstva izazvalo je slavlje kakvo nismo imali i doživjeli ni kada smo prošli u šesnaestinu finala Lige prvakinja. Htjela bih se ovim putem zahvaliti svim navijačima i fanovima kluba koji su to slavlje uveličali, a mi ćemo nastavit s radom i nadamo se da ćemo ih i u budućnosti još puno činiti sretnima i ponosnima – kaže ova odlična Orahovčanka.

Martina iznosi i svoje planove za nogometnu budućnost.

-I dalje ostajem u Osijeku, ovdje sam već dugi niz godina, a planiram ovdje i okončati svoju karijeru. I za kraj želim reći Osijek se vratio i ponovit ću riječi, odnosno našu prepoznatljivu pjesmu koja nas prati cijelu sezonu i uz koju smo slavili svaku pobjedu te na kraju i naslov: Kaži tko, kaži tko, prvi je Osijek, prvi je, skuplja bodove, slaže pehare! – zaključila je presretna Martina Šalek koja je još jednim naslovom prvaka Hrvatske već sada definitivno ušla u orahovačku i županijsku sportsku povijest.

Martina je iznimna sportašica, a još veća osoba, uvijek skromna i iskrena, a nevjerojatno marljiva i zahvalna na terenu i baš zato je nakon svih problema koje je imala, naslov prvaka s njenim potpisom. Nogometašica je koja je donijela toliko odličnih rezultata svom Osijeku i hrvatskoj reprezentaciji, zabijala pogotke, odlučivala utakmice, ali nikada niti jedan uspjeh nije dozvolila da se pripiše samo njoj, uvijek voli reći “ekipa je ta koja zaslužuje sve”. Martina Šalek je pravi primjer istinske sportašice, jednostavno nogometašica s dušom.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić, facebook M. Šalek)