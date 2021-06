Prvi u Hrvatskoj: Od idućeg tjedna počinje cijepljenje u “COVID busu” kojim će se obići 49 naselja na području VPŽ

– Cilj nam je do kraja lipnja procijepiti 50 posto odraslog stanovništva, a ovo je jedan od načina – istaknuo je na sjednici Kolegija načelnika i gradonačelnika, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, najavivši kako od idućeg tjedna, na području Virovitičko-podravske županije, kreće cijepljenje koje će se provoditi u “COVID busu”.

“COVID busom” će se obići 49 naselja diljem Virovitičko-podravske županije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

– Ovo radimo zbog onih stanovnika Virovitičko-podravske županije, koji ne mogu doći do Virovitice, Slatine, Orahovice, Pitomače i Voćina, gdje se trenutno cijepi protiv COVIDA-19, pa će na ovaj način, naši liječnici i medicinsko osoblje doći k vama – naglasio je župan Andrović.

U navedenom intervalu, u “COVID busu”, radnim danom, cijepit će se samo s Pfizer cjepivom. Podsjećamo, svi zainteresirani za cijepljenje protiv bolesti COVID-19, mogu se cijepiti bez prethodnog naručivanja na cijepnom punktu u Virovitici, na prostoru Viroexpo-a, odnosno u Slatini u prostore Doma zdravlja u čekaonicu ispred RTG-a.

Cijepni punkt je otvoren ponedjeljkom od 14,00 do 19,00, a od utorka do petka od 8,00 do 13,00 sati. Na cijepnom punktu cijepit će se samo Pfizer cjepivom. Svi koji trebaju dobiti drugu dozu Moderne i AstraZenece, moraju se radi dogovora javiti svome izabranom liječniku. Na području Orahovice, Pitomače, a od danas i na području Voćina, u funkciji su tzv. mini cijepni punktovi u okviru prostora Doma zdravlja gdje se cijepe stanovnici naše županije.

Na sjednici Kolegija načelnika i gradonačelnika, uz predstavnike gradova i općina, zamjenika župana Marija Klementa, bio je i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije dr. Miroslav Venus.

– Cijepljenje je neizmjerno važno, kako bi “život vratili u normalu”. U “COVID busu”, na kojem će jasno biti označeni sloganom “Misli na druge, cijepi se”, obići ćemo cijelu Virovitičko-podravsku županiju. U svakom naselju bit ćemo sat vremena. U svakom naselju bit ćemo sat vremena. Oni koji se žele cijepiti, ulazit će na prednja vrata autobusa, gdje će im biti izmjerene tjelesna temperatura, potom će biti cijepljeni Pfizer cjepivom. Nakon cijepljenja će u stražnjem dijelu autobusa pričekati 15 minuta da se ne bi pojavile neke reakcije na cjepivo, te na stražnja vrata autobus otišli kućama. U našoj pratnji, cijelo vrijeme bit će i ekipa hitne medicinske pomoći. Za cijepljenje u “COVID busu” se ne treba naručivati, a cijepiti se mogu i stanovnici susjednih naselja onih naselja u kojima budemo boravili od 14. do 25. lipnja. Inače, ovaj način cijepljenja, na razini Hrvatske, će se prvi puta prakticirati u Virovitičko-podravskoj županiji – zaključio je Venus.

Cijepljenje će se obavljati svaki dan od 9,00 do 17,00 sati, izuzev 22. lipnja kada je državni praznik. Oni koji u ovom intervalu od 14. do 25. lipnja dobiju svoju dozu cjepiva, drugu dozu će primiti krajem srpnja i početkom kolovoza. Inače, na području Virovitičko-podravske županije prema podacima od 6. lipnja, prvom dozom je procijepljeno 36,3 posto, a drugom dozom 17,3 posto odraslog stanovništva Virovitičko-podravske županije. Ukupno je “potpuno cijepljeno”, 17,3 posto odraslog stanovništva VPŽ (dvije doze nekog od cjepiva – Pfizer, Moderna, AstraZeneca ili jedna doza Johnsonom nap.a.)

Na sjednici Kolegija načelnika i gradonačelnika, koja je održana u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, župan Igor Andrović je čestitao izabranim načelnicima i gradonačelnicima na mandatima, zahvalio se na dosadašnjoj suradnji, te naglasio kako će u budućnosti suradnja Virovitičko-podravske županije, svih gradova i općina biti na visokoj razini, kakva je, uostalom bila i do sada.

(www.vpz.hr, foto: K. Toplak, ilustracija)