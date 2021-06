Raspored cijepljenja ovog tjedna: Evo kada se možete cijepiti u hali Viroexpo, Slatini i Orahovici

U Hali Viroexpa, u ponedjeljak 28. lipnja, protiv bolesti COVID-19 cijepit će se od 14,00 do 18,00 sati, kako za one naručene, tako i za one koji se žele cijepiti. Od utorka, 29. lipnja, do petka 2. srpnja, cijepit će se od 8,00 – 12,00 sati.

U Slatini će se u ponedjeljak 28. lipnja cijepiti od 14,00 do 18,00 sati, na cijepnom punktu kod Doma zdravlja (zgrada hitne). Od utorka, 29. lipnja, do petka 2. srpnja, cijepit će se od 8,00 – 12,00 sati.

U Orahovici (u zgradi ambulante Doma zdravlja), 29. lipnja cijepljenje će biti od 14,00 – 16,00 sati. U srijedu 30. lipnja ono će biti od od 8,00 – 10,00. U četvrtak 1. srpnja ono će biti od 8,00 – 10,30, a 2. srpnja od 14,00 – do 16,00 sati.

