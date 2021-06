“Sopjanske bošporaške” pobjednice “6. Svjetskog prvenstva u kuhanju bošpora”

Općina Sopje, u suradnji s partnerom Općinom Starin iz Mađarske u sklopu projekta “Drava events II”, jučer (nedjelja) je organizirala Bošporijadu, natjecanje u kuhanju bošpora, jela jedinstvenog za Sopje i okolicu.

Sve okupljene uz vanjsku, novoizgrađenu pozornicu kroz projekt Interreg iza zgrade Općine, pozdravio je načelnik općine Sopje Berislav Androš, koji je i otvorio “6. Svjetsko prvenstvo u kuhanju bošpora”, sada već tradicionalnu spojansku Bošporijadu. Nekoliko riječi nazočnima uputio je i načelnik općine Starin iz Mađarske Sandor Matoricsz, izrazivši zadovoljstvo i radost što i Hrvati iz Mađarske sudjeluju na Bošporijadi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

– Ova Bošporijada po prvi se put održava kroz projekt Interreg, u sklopu projekta “Drava events II” koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. dok je do sada organizator bila Općina Sopje. Zbog situacije vezane uz koronavirus, održavanje ovogodišnje Bošporijade smo umjesto u veljači odlučili imati u lipnju, što se pokazalo punim pogotkom, jer se okupio do sada najveći broj ekipa natjecatelja, jedanaest iz Hrvatske i dvije iz Mađarske – rekao je načelnik Androš te najavio nove manifestacije, Lilanje na Ivanje za 23. lipnja, Dravsko proljeće sredinom srpnja, te Ribarske večeri i Zagorske jeseni u Josipovu.

Ovogodišnja Bošporijada okupila je do sada rekordan broj ekipa, njih 13, tako da sedmeročlani stručni žiri nije imao nimalo lak posao proglasiti pobjednika. Po njihovoj ocjeni, najbolji bošpor skuhala je ekipa “Sopjanske bošporaške”, druga je bila ekipa Starina iz Mađarske, a treća ekipa Udruge sportske rekreacije “Sport za sve” Podravac Sopje.

Nagrade, pehare i medalje, najboljim “bošporašima” uručili su: za treće mjesto ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo, za drugo mjesto gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić, a čast uručiti nagrade pobjedniku pripala je načelniku općine Starin iz Mađarske Sandoru Matoricszu.

Nakon podjele nagrada, sudionici i gosti Bošporijade ili kako Spojani vole reći “Svjetskog prvenstva u kuhanju bošpora”, mogli su uživati u ovom jedinstvenom jelu, ali i prigodnom domjenku, a bilo je tu i glazbe kako bi ugođaj bio potpun.

Uz goste iz Mađarske, Slatine, te mjesta s područja općine Sopje i šire, događaj su došli uveličati zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu VPŽ Bojan Mijok.

BOŠPOR

Bošpor je jednostavno, neobično i vrlo ukusno jelo, karakteristično za Sopje i okolicu. U tom poljoprivrednom kraju nekad je to bio doručak prije odlaska na njivu. Bošpor se sastoji od mješavine brašna, vode, mljevene slatke paprike, u koju se stavlja kuhana rajčica iz domaće zimnice, i to je crveni bošpor. Posebnu aromu jelu daju domaće suhe kobasice koje se kuhaju u njemu, a može to biti i drugo dimljeno meso, kao što su suha rebra i slanina. Gustoću određuju kuharice, a pravi je bošpor gušći od krem juhe i rjeđi od umaka od rajčice.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)