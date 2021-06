U Bukviku održan memorijal za preminule branitelje Tomislava Šimanovića, Željka Ercega i Ivicu Žemberija

U organizaciji Zajednice udruga i članova HVIDR-e Virovitičko-podravske županije, u Čačincima, točnije u Bukviku održan je memorijal u čast preminulim hrvatskim braniteljima i članovima županijske HVIDR-e, Tomislavu Šimanoviću, Željku Ercegu-Lujzi i Ivici Žemberiju.

Memorijal je započeo polaganjem lampiona na grobnim mjestima preminulih branitelja, a potom su u Bukviku održane braniteljske igre. Na svečanom otvaranju nazočne je pozdravio predsjednik ZUiČ HVIDR-a VPŽ Mato Bubaš.

-Ovaj memorijal smo organizirali u čast našim poginulim prijateljima Tomislavu, Željku i Ivici koji su dali nemjerljiv doprinos kako u Domovinskom ratu tako i kroz rad u Županijskoj HVIDR-i. Do sada smo imali memorijal za našeg Lujzu, ali nažalost broj umrlih se proširio pa smo se odlučili spojiti ova tri imena u jedan memorijal. Cilj je kao i uvijek, a to je da se nikada ne smije niti jedno ime hrvatskog branitelja zaboraviti. Zato je na nama da održavamo ovakve memorijale, obljetnice i slično i njima čuvamo uspomenu na naše suborce kojih više nema jer oni su to itekako zaslužili. Moramo čuvati i štititi svoje, imamo tu našu Hrvatsku kakva god da je, ali je naša i ona nam mora biti svetinja – rekao je Bubaš.

Memorijal je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Općine Čačinci Tomislav Tomić.

-Od srca vam se zahvaljujem, dragi branitelji, u ime Općine Čačinci na vašem doprinosu u Domovinskom ratu, ali zahvaljujem vam se što imate volje, srca i hrabrosti održavati ovakve igre za naše poginule branitelje, to je časno i hvalevrijedno. U Općini Čačinci imate uvijek pouzdanog partnera i sigurnog prijatelja koji će vam pomagati koliko god može. Čestitam vam na svemu što radite, duboko vam se klanjam za svu hrabrost i ono što predstavljate jer jedini ste hrabri čimbenici čuvanja uspomene i digniteta Domovinskog rata – zaključio je Tomić.

Na igrama je sudjelovalo četiri ekipe, HVIDRA VPŽ, HVIDRA Slatina, HVIDRA Orahovica i Udruga branitelja Crnac i to u dvije discipline, visećoj kuglani i belotu.

Na kraju u disciplini belot slavio je duo Udruga branitelja Crnac Božo Kusić i i Siniša Horvat, drugi su bili Stjepan Pavić i Milan Malij iz HVIDR-e Orahovica dok su broncu oko vrata stavili Damir Parc i i Stjepan Trevizan iz HVIDR-e VPŽ.

U visećoj kuglani najpreciznija je bila ekipa HVIDR-e Slatina, druga je bila HVIDR-a VPŽ 2, a treća HVIDR-a Orahovica, dok je kod pojedinaca najbolji bio Nikola Petrak, drugi je bio Ilija Nikolić, a teći Franjo Sterle.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)