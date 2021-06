U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica započela nagradna akcija “Čitajmo hrvatsko”: Nudi se izbor od dvadesetak naslova suvremene hrvatske književnosti

Od ponedjeljka 7. lipnja pa sve do kraja srpnja Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica održava akciju poticanja čitanja suvremene hrvatske književnosti.

Na ovaj način, kroz promoviranje hrvatskih književnika i književnosti nastoji se obilježiti 2021. godina kao “Godina čitanja” koju je 30. prosinca prošle godine, na prijedlog Ministarstva kulture i medija, proglasila Vlada Republike Hrvatske, a radi se o realizaciji mjere Akcijskog plana iz 2017. Nacionalne zaklade za poticanje čitanja koja pridonosi razvoju kulture čitanja i čitalačke pismenosti.

– Nudimo izbor od dvadesetak naslova suvremene hrvatske književnosti, a zadatak korisnika je izabrati, odnosno posuditi željeni naslov, nadopuniti njegovo mjesto drugim naslovom iz našega fonda koji preporučujete za čitanje i osvojiti za sada tajnu nagradu. Reći ćemo samo kako su nagrade slatke i ručno rađene- poručili su iz Knjižnice.

U skladu s akcijom izabrano je deset novijih naslova, pet za odrasle i pet za djecu, koje predstavljamo u nastavku.

1. Aralica, Ivan. Duh zloduha. Zagreb : Školska knjiga, 2020.

“Duh zloduha” dirljiva je pripovijest o mladim ženama, Staši i Maši, za koju vrstan stilist i poznavatelj ženske psihologije i dalmatinskoga podneblja, Ivan Aralica uporište pronalazi u biblijskoj priči o Kainu i Abelu.

2. Gašić, Nada. Devet života gospođe Adele : proljeće u Zagrebu 2020. Zagreb : Sandorf, 2020.

Nagrađivana autorica Nada Gašić svojim zanimljivim romanom o Adeli Premec tematizira među prvima u suvremenoj hrvatskoj književnosti događaje iz naše svakidašnjice poput globalne epidemije bolesti zvane Covid-19 i potresa u Zagrebu u proljeće 2020.

3. Lari Mari. Naličje spoznaje. Zagreb : Mozaik knjiga, 2021.

Književni dvojac Lari Mari (Larissa Kunić i Marieta Kola) začetnice su novog književnog pravca u hrvatskoj književnosti nazvanog ”Proza koja liječi”. Njihova peta uspješnica ”Naličje spoznaje” progovara o potrazi za ljubavi glavnog lika novinara Nocce proiciranu u lik žene nazvane Četverolisna djetelina.

4. Periš, Želimir. Mladenka kostonoga : kazivanje o vještici Gili kako ga uz gusle pjeva Želimir Periš. Zagreb : Naklada OceanMore, 2020.

Nagrađen nagradom tportala za najbolji hrvatski roman 2020. godine, “Mladenka kostonoga” zadarskoga književnika Želimira Periša istinita je priča koja progovara o nacionalizmu, praznovjerju, licemjerju, ali i vedrijim temama poput ljubavi, solidarnosti i ljepotama Hrvatske. Ocijenjena je kao jedinstveno književno djelo koje obiluje humorom i ironijom.

5. Tribuson, Goran. Vilinska priča. Zagreb : Egmont, 2021.

Roman “Vilinska priča” vraća čitatelje u Tribusonovu fantastičarsku fazu s obzirom na stil pripovijedanja. Uzbudljiva je to priča o Maxu Linderu kojeg život baca od vrha do dna, ali on uvijek pronalazi način da se vrati.

6. Ivana Guljašević Kuman. Druga najbolja. Zagreb : Igubuka, 2020.

U središtu ove iznimne priče je tinejdžerica Nina koja uživa u bezbrižnom životu u maloj sredini u kojoj je svi poznaju. Uskoro doznaje da njezina najbolja prijateljica Sara s obitelji odlazi u Irsku, a to joj se čini kao smak svijeta…

7. Mikulan, Krunoslav. Škola u opasnosti. Zagreb : Ljevak, 2021.

Četvero prijatelja, Niku, Moranu, Sebastijana i Vatroslava, nakon uzbudljivih pustolovina u romanu “Zmaj ispred starog grada” očekuju uzbudljivi događaji prilikom rješavanja problema natprirodnih moći.

8. Šojat, Ivana. Oblak čvoraka. Zagreb : Ljevak, 2021

“Oblak čvoraka” priča je o potrazi za vlastitim, temeljnim identitetom, za mjestom u svijetu ljudi, za snom svakog od nas koji je daleko od kolektivnog – jer, svaka ptica u jatu ima vlastitu priču, vlastiti identitet i poziv.

9. Veronek Germadnik, Saša. Čitači znakova. Zagreb : Ljevak, 2021.

Slika idiličnog sela u koje dosele djevojčica Dora i njezin mlađi brat Vid i tamo steknu dobrog prijatelja Bora, vrlo će brzo zadobiti i neke nepoželjne obrise. Obrise straha, jeze… i postati poprište uzbudljivih događaja, nedokučivih tajni, plamenitih osjećaja…

10. Kopjar, Mladen. Djed Mlaz. Zagreb : Ljevak, 2021.

Knjiga priča “Djed mlaz” Mladena Kopjara nostalgična je posveta djetinjstvu, kad je sve bilo rješivo. Priče su u pravilu humoristične, iznesene iz perspektive znatiželjnog, ali i naivnog djeteta, koje preuzima ulogu pripovjedača i komentatora.

