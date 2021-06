U Orahovici održano ocjenjivanje kulena u sklopu Sajma vina i kulena: Zaprimljeno najviše uzoraka do sada

Grad Orahovica i Turistička zajednica grada u subotu, 26. lipnja organiziraju tradicionalni 6. Sajam vina i kulena na Orahovačkom jezeru. U sklopu sajma bit će proglašeni najbolji proizvođači vina i kulena, izabrana nova vinska kraljica, a glavni cilj je promocija turizma orahovačkog kraja kroz njene brendove vino i kulen.

Danas (srijeda) je u kušaoni vina održano ocjenjivanje kulena za koje je zaprimljeno rekordnih 30 uzoraka. Stručno ocjenjivačko povjerenstvo i ove godine čini prokušana ekipa, Vladimir Pleša predsjednik te Tomo Trstenjak i Antun Andelfinger članovi.

– Ja sam ponosan što je najviše kulena ovdje došlo na ocjenjivanje i moram reći kako je baza uzoraka stigla od vrhunskih slavonskih kulenara koji se time bave. Kuleni su stigli iz cijele Slavonije i to je naša najveća nagrada. Najveći broj je znak da nam kulenari vjeruju, kako nama u povjerenstvu tako i organizatoru. Ocijenili smo vanjski izgled dakle, okus, miris, boju i konzistenciju, a to znači čvrstina kulena kod presjeka. Ovo orahovačko ocjenjivanje j preraslo u tradiciju i to treba sada samo pojačavati i biti još bolji – rekao je predsjednik Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva Vladimir Pleša.

Iznimno zadovoljan ovakvim odazivom kulenara je i gradonačelnik Orahovice Saša Rister.

– Presretan sam s ovim brojem i to je dokaz da dobro radimo i idemo s ovakvim manifestacijama pravim putem. Pobjedničke ćemo obznaniti i proglasiti na Sajmu, a najveća nagrada svima nama u organizaciji je činjenica kako su kuleni došli iz cijele Slavonije i to od odličnih proizvođača. Ovo je sjajna promocija turizma orahovačkog kraja kroz ono po čemu smo prepoznatljivi, našim zaštitnim znakovima kulenu i vinu – rekao je Rister.

(www.icv.hr, vg)