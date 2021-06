UV INDEKS 10 Nije vrijeme za sunčanje, već za desetak minuta stvaraju se opekline 1. stupnja

Uz toplinski val u koji smo upravo ušli i koji će trajati gotovo cijeli sljedeći tjedan, važno je imati na umu i visoke razine UV zračenja u tom periodu.

Iako će mnogi poželjeti ovo vrijeme iskoristiti za “hvatanje” podloge za more i sunčanjem na brži način doći do ujednačenog, preplanulog tena, preporuka je to ne činiti, zbog vrlo visokog UV indeksa (jakog UV zračenja), a koji ovih dana ide i do 10.

Što UV indeks zapravo znači i zašto je važno pratiti ga ovih dana?

UV indeks je međunarodni je standard za mjerenje jačine ultraljubičastog zračenja Sunca koje može biti vrlo štetno za čovjeka. Dizajniran je kao otvorena linearna skala, izravno proporcionalna jačini UV zračenja, a koje uzrokuje opekline ljudske kože. Govori, dakle, koliko vremena možemo biti na suncu bez rizika za zdravlje.

ZAŠTITITI KOŽU

Već kod umjerenog UV indeksa (3, 4 i 5) samo 20 minuta boravka na izravnom suncu dovoljno je za opekline 1. stupnja, a kod viših indeksa, izloženost je i veća, pa se samim tim smanjuje preporučeno vrijeme boravka na otvorenom. Tako je kod UV indeksa 6 i 7 (visok) za opekline 1. stupnja dovoljno samo 15 minuta.

Ovih dana, kada se procjenjuje vrlo visok i iznimno visok UV indeks, a koji ide i do 10, vrijeme na otvorenom bi trebalo ograničiti na 5 do najviše 10 minuta. Sve iznad toga može dovesti do opeklina 1. stupnja, oštetiti kožu i oči, a kod nekih i pogodovati nastanku karcinoma kože.

Prije izlaska na otvoreno, preporuka je stoga obavezno nanijeti kremu za zaštitnim faktorom koji ne bi smio biti niži od 30 te nositi odjeću koja će štititi kožu od Sunca. Ovih dana tako su šešir, naočale i lagana odjeća prioritet odjevnog stila kada izlazite iz svog doma, savjetuju stručnjaci. (www.icv.hr, kp)