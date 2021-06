VIDOVO 2021. Dan općine Pitomača proslavljen “Danom kruha, vina i pjesme”: Evo tko je pripremio najbolji paprikaš i kotlovinu

Općina Pitomača, općinska Turistička zajednica i Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača ove su godine u povodu proslave Dana općine – Vidova Pitomačane i goste okupili na “Danu kruha, vina i pjesme” gdje se već tradicionalno održava natjecanje u pripremi goričkog paprikaša, ali i kotlovine.

Malo je reći da se Pitomačani, ali i brojni građani iz okolnih gradova i mjesta, vole natjecati osobito u kuhanju ovog tradicionalnog goričkog jela pa se tako ove godine natjecalo 27 ekipa u kuhanju paprikaša i 8 ekipa u pripremanju kotlovine koje su sve svoje vještine usipali u kotlić, nadajući se tituli najboljeg.

U velikoj konkurenciji pobjedu je odnijela ekipa Plavci, drugi najbolji paprikaš napravila je ekipa Valero d.o.o., a treće mjesto osvojila je ekipa Slatkiši. A među najboljima u pripremi kotlovine bili su Cvjećarstvo Nemet, drugo mjesto zauzela je ekipa Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača, a treće Udruga žena Guščarice iz Grabrovnice.

Nagrade pobjednicima uručili su domaćin, načelnik općine Željko Grgačić, saborski zastupnik Josip Đakić te članovi komisije Darko Mihoković, Darko Barčević i direktorica TZ općine Pitomača Ivona Pankaz.

– Moram istaknuti ove godine na inicijativu turističke zajednice, odnosno direktorice Ivone po prvi puta takmiče se u pripremi kotlovine što me posebno veseli jer je to također jedno prekrasno jelo koje se priprema na ovim krajevima. Tako da smo pokušali spojiti tradiciju, tj. da izvučemo ta jela koja su po malo pala u zaborav. Što se tiče paprikaša tijekom ovih 10 godina smo se stvarno nakušali svega. Volimo ljudima ostaviti slobodu, kako to oni vide, kako to oni rade i doista se vidi da svatko radi nekako na svoj način. I ono najbitnije u pripremi bilo kojeg jela je odnosno najosnovnije je, ja bih rekao, ljubav s kojom se prilazi izradi toga jela. Komisija je, kao i uvijek, zauzela neutralan stav, prateći pravila struke i onda donosimo nekakav svoj zaključak – rekao je Darko Baričević stručni učitelj kuhara iz Srednje škole Stjepana Sulimanca, predsjednik stručne komisije za ocjenjivanje paprikaša.

(www.icv.hr, ib)