Virovitička “Flegma” sudjelovala na Supervalu: Jak i dominantan vokal Lucije Kiš oduševio publiku

U petak, 18. lipnja, u Ljetnom vrtu Vintage Industrial Bara u Zagrebu, održan je Superval – koncert bendova osnovnih i srednjih škola na kojem je nastupio i bend Tehničke škole Virovitica – Flegma.

Boje Virovitičko-podravske županije i grada Virovitice branili su talentirani učenici: Sven Horak (2.MHT) na bubnjevima, Mihael Štefović (2.MHT) na gitari, Simon Brešćanski (2.DTD) na saksofonu i Lucija Kiš (4.M) kao vokal. Izvedbama pjesama “Ain’t No Sunshine”, “Tennessee Whiskey”, “I’d Rather Go Blind”, “Ordinary Love” i “Price Tag”, oduševili su prepuni vrt popularnog zagrebačkog bara, a publiku se najviše dojmio jak i dominantan vokal Lucije Kiš koja je unatoč nepodnošljivoj vrućini i bez imalo treme predstavila članove benda i zahvalila organizatorima na trudu, zalaganju i prilici da se dokaže da škola nisu samo knjige i brige već kreativnost i zabava.

Koncert ukupno 13 školskih bendova iz cijele Hrvatske trajao je od 15 do gotovo 23 sata, a time se jasno pokazalo da je budućnost hrvatske glazbe u sigurnim rukama jer talenata među učenicima ima doista puno. Učenike je za koncert pripremao i vodio profesor Luka Mlinarić, a podršku učenicima na koncertu dali su prijatelji i članovi obitelji.

Sam koncept Supervala ideja je dviju zagrebačkih nastavnica Ane Bajo i Antonije Radoš koje su ujedno i organizatorice ovoga događaja.

(www.icv.hr, gt, foto: Dijana Čebulc i Karlo Špoljar)