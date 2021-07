Božinović: Maske se neće morati nositi ako sve osobe na određenom mjestu imaju Covid potvrdu

U Hrvatskoj broj novozaraženih i dalje je zadovoljavajući. Rezultati sekvencioniranja 188 uzorka pokazali su da je njih 54,1 posto s dokazanom alfa varijantom koronavirusa, a 43 posto s delta varijantom, kazao je ministar zdravstva Vili Beroš. Delta varijanta preuzela je dominaciju u Europi pa struka upozorava da je i dalje potreban oprez i pridržavanje epidemioloških mjera.

Stožer je održao press konferenciju za medije na kojoj je istaknuto kako nema niti jednog novog bolesnika na respiratoru.

U posljednja 24 sata zabilježena su 92 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 544. Među njima je 139 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata. Preminule su 3 osobe.

Krunoslav Capak izvijestio je o epidemiološkoj situaciji. U odnosu na prošli tjedan, ovaj tjedan imamo porast novozaraženih od 19,3 posto. Najveća incidencija je u Zadarskoj županiji. Na ljestvici zemalja EU smo na 12. mjestu, u sredini ljestvice. Danas smo imali 2,1 pozitivnih u broju testiranih. HALMED je zaprimio 4125 nuspojava, piše Večernji.hr.

– Naše očekivano prolazno vrijeme nije kako smo predviđali, naglašavam potrebu da nastavimo s tim procesom. Osvrnut ću se na prošlu jesen kad su nas kritizirali. Osobnog sam mišljenja da smo i tada upozoravali. Sada je pravo vrijeme kada možemo dati odgovore. Imamo rješenje, to je cijepljenje. Već jutros sam podijelio informaciju da je 90,5 umrlih nije bilo cijepljeno. Učinimo to zajedno. Mi možemo posegnuti za različitim alatima. Cjepivo je najvredniji znanstveni proizvod koji ima direktnu implikaciju na egzistenciju, zdravlje i povratak na staro normalno – kazao je ministar Vili Beroš.

Bilo bi dobro da ne ponovimo lekciju iz prošle godine

– Dobra vijest je da je u bolnicama vrlo malo bolesnika, recimo kod nas, no međutim puno toga smo za 18 mjeseci iskusili, a čini nam se da ćemo to vidjeti uskoro, a razlog je brzo širenje delta varijante koji se širi brže od britanske varijante. Drugi razlog je što se pučanstvo ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu nije procijepilo -upozorila je Alemka Markotić.

– Dobro je što imamo cjepivo, i sva cjepiva nakon dvije doze štite vrlo učinkovito ljude. Imamo rješenje, imamo izbor, vidimo što se događa u drugim turističkim zemljama i bilo bi dobro da ne ponovimo lekciju iz prošle godine, pa da za tri do četiri tjedna imamo novozaraženih – kazala je.

– Punit ćemo groblja, djeca opet neće ići u školu. Imamo opciju da ne budemo kukavice i da ostvarimo zaštitu zdravlja i za sebe i druge ili da ostanemo zatvoren -kazala je.

Iduća presica bez maski uz Covid potvrdu

– Maske se neće morati nositi ako se na određenom prostoru nalaze osobe koje imaju Covid potvrdu – kazao je ministar Davor Božinović.

– Na idućoj presici mi ćemo kao i svi ovdje ako imaju potvrdu održati presicu bez maski – dodao je.

Markotić je kazala da dvije doze vrlo učinkovito štite od oboljenja i od smrti. Dodala je da se razmatra da se ubrza cijepljenje druge doze.

– Osobe koje su Covid bolesne uglavnom imaju upale pluće. U ovom trenutku je iznimno dobra situacija u Klinici. Nažalost bojim se da neće biti tako – upozorila je Markotić.

Prelazak granica

– Digitalne potvrde nisu nikakav medicinski dokument. One služe olakšanju prijelaza granica između država članica EU. Oni moraju pokazati potvrdu. Što se tiče trećih zemalja, mi u ovom trenutku nećemo spriječiti ulazak državljanima trećih zemalja već ćemo na graničnom prijelazu izvršiti uvid u dokumente u kojem moraju pokazati da ispunjavaju tri uvjeta, preboljenje, cijepljenje ili test. Od samog početka primjenjuju se određeni izuzeci koji uz diplomate uključuje i ljude iz pograničnih dijelova, u ovom slučaju BiH. To je onih 12 sati u kojima možete obavljati ako nešto trebate – objasnio je Božinović. Dodao je da se dnevne potrebe mogu bez nekih potvrda obavljati.

– Isti su epidemiološki uvjeti za građanina Njemačke ili BiH da uđe u Hrvatsku – kazao je.

Potpore i cijepljenje

– Ono što nam predstoji je otvaranje dijaloga resornih ministara sa sindikatima i poslodavcima. S jedne strane čuli ste dobru referencu na prošlu jesen. Nismo imali rješenje u vidu cjepiva. Donosili smo odluke, pregovarali, no u ovom trenutku rješenje imamo i država se za to izborila unutar EU. Ovdje ste čuli što kaže znanost i o prijašnjim epidemijama. Dakle imamo izbor hoćemo li prihvatiti znanost i to rješenje i umjesto da budemo zahvalni otvaramo pitanja koja ne pridonose izlazu iz ove situacije. Državu je ovo koštalo 34 milijarde kuna, imali smo dva potresa što je koštalo 128 milijardi kuna. Cijepljenje je rješenje. Ogromna većina može se cijepiti bez straha od nuspojava. Proći će ljeto, dolazimo u jesen. One države koje će više cijepiti će spremne dočekati mogući četvrti val i imat će manje ekonomskih šteta. Očekujem da iz tih razgovora izađe jasna slika da se moramo potaknuti na veću procijepljenost – kazao je Božinović.

Beroš je rekao da očekuje i od drugih da participiraju u izlasku iz ove krize.

– Predsjednik Vlade je izrekao ovu ideju. Zadužio je da se razradi koncept. Sve nas muče na razini EU isti problemi. Kada dobijemo zakonsku i ustavnu formu onda ćete dobiti odgovore na tu ideju – dodao je Beroš na pitanje novinara što će primjerice biti ako se u jednoj tvrtki 50 osoba cijepi, a dvoje ne.

– U Hrvatskoj je u jednom danu izdano 30.000 Covid potvrda. Bojim se da dok god nam traje ova situacija, dok se ne proglasi kraj epidemije, a nije nešto na vidiku da će uporaba tih potvrda biti sve ekstenzivnija pogotovo kada uđemo u hladnije razdoblje – rekao je Božinović.

Sumnja u cjepivo

Alemka Markotić odgovorila je na pitanje novinara što kaže na to da se u javnosti izvlači njezina izjava da za dobro cjepivo treba tri godine.

– Drago mi je da sam bila u krivu pa smo dobili dobro i kvalitetno cjepivo za godinu dana. Nitko od nas u svijetu nije imao situaciju da se sva zajednica ujedinila i da je uspjela to dobro napraviti. Bit ću sretna ako ovako pogriješim. Što se tiče fertiliteta nema znanstvenih dokaza. Ima nekih nalaza da infekcija može djelovati na oštećenja reproduktivnih organa. Za cjepiva nema takvih informacija i to je neodgovorno širiti takve informacije među mlađom populacijom – kazala je.

Delta soj

Od 151 uzorka koji smo deset dana prije uputili, 83 ili 55 posto je alfa soj, a 43 posto su delta soj, imamo i 3 slučaja gama soja, rekao je Capak.

– Delta soj se širi i neminovno je da će se proširiti po čitavoj Europi. Ako se cijepite s dvije doze imate veliku vjerojatnost da ćete izbjeći – kazao je Capak.

