EHF EURO W-19 Juniorke Hrvatske poražene od Mađarske i ostale bez polufinala, slijedi im borba za poredak od petog do osmog mjesta

Hrvatska ženska juniorska reprezentacija doživjela je novi poraz u drugoj fazi Europskog prvenstva u Glavnoj skupini 2, u Celju, od Mađarske 24:35, i sad joj slijedi borba za poredak od 5. – 8. mjesta.

Premda je Mađarska i prije ovog susreta imala osiguran nastup u polufinalu, to se u njihovoj igri jednostavno nije osjetilo. Hrvatska protiv aktualnih svjetskih i europskih prvakinja nikako nije mogla pronaći igru na njihovu obranu 5+1, kojom bi ih nadmudrila. Doduše, u prvih 15-tak minuta bio je to izjednačen susret. Ali, onda kao po pravilu na ovom Prvenstvu, slijedi crna rupa, cijeli niz tehničkih pogrešaka, slabih udaraca prema mađarskim vratima i razlika je rasla iz napada u napad. Nakon što se Hrvatska s minus pet (3:8) spustila na samo dva pogotka zaostatka u 20. minuti (6:8), slijedi neumoljivi niz Mađarica koje pet minuta poslije imaju plus pet i miran završetak poluvremena.

Uz nekoliko naših promašaja, još su svoju razliku uspjele dignuti na sedam pogodaka prednosti nakon prvog poluvremena. Šteta, jer ponovno smo imali jako raspoloženu Ivu Brkljačić na vratima koja je skupila šest obrana i parirala Mađarici Kati Nemeth, njihovoj drugoj vratarki.

Ni otvaranje drugog poluvremena nije bilo sjajno. Dapače, Mađarska je vrlo lako napravila seriju od 0:3, i digla svoju prednost na plus deset (9:19). Promijenila je dobar dio ekipe izbornica Adrijana Prosenjak u nastavku, čuvajući neke udarne snage za susrete koji slijede. Naravno da se u takvoj situaciji u igri naše reprezentacije ništa dramatično nije promijenilo. Kako obrane više nisu bile prioritet ni jednoj reprezentaciji, vidjeli smo pravu golijadu. Završilo je 24:35, čime je Mađarska još jedanput potvrdila status favorita broj jedan, a Hrvatskoj ostaje borba za poredak od 5. – 8. mjesta.

Kata Nemeth imala je na kraju 14 obrana na mađarskim vratima. Naše vratarke ukupno 10 (Iva Brkljačić 8, Lucija Blašković 2). Najbolji strijelac u pobjedničkom sastavu Greta Juhasz sa šest pogodaka. Kod nas po 4 pogotka Klare Birtić koja je izabrana za igračicu susreta u hrvatskim redovima i Brune Zrnić.

Mađarska (bez poraza do sada) i Francuska iz naše skupine idu u polufinale, a Rumunjska i Hrvatska nastavljaju borbu za poredak od 5.-8. mjesta. Kasno večeras saznat će tko im biti suparnice.

(hrs)