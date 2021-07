Eko poljoprivreda kao budućnost: Imaju sigurne partnere u Europi, a u njihovim certificiranim silosima skladište eko proizvode

Oni stariji, iskusniji, kažu kako vam u poljoprivredi treba sigurnost i partner na kojeg se uvijek možete osloniti. Ovaj tjedan u Agrolandu okupili su se poljoprivrednici i kooperanti kojima ova tvrtka, koja djeluje na području Virovitičko-podravske županije, posebno na području općina Sopje, Crnac i Suhopolje, već dva desetljeća pruža ruku sigurnosti.

Od početka lipnja Agroland ima novu upravu na čijem čelu je Nikola Gomerčić, donedavno uspješni bankar koji je „klimatizirane urede“ zamijenio za plodna polja. Uspješno je odradio žetvu, a skladišni kapaciteti u Novakima, Sopju i Crncu su puni. Agroland je poljoprivrednicima oduvijek bio siguran partner pa nije čudo kako imaju više od 200 kooperanata, od kojih se dio okupio na zajedničkom druženju povodom završetka žetve na kojem su uz virovitičko-podravskog župana Igora Androvića bili i načelnici općina Sopje, Crnac i Voćin, Berislav Androš, Mato Damjan i Predrag Filić.

A o Agrolandu je govorio Nikola Gomerčić, zahvalivši se Željku Duvnjaku, koji je postavio ovu tvrtku na noge, a koji je od 1. lipnja – u zasluženoj mirovini.

– Skladišni kapaciteti su nam puni. U njima su ječam, uljana repica, i pšenica, ali i eko pšenica, eko ječam, eko repica i eko pir – naglašava Nikola Gomerčić.

I upravo na tome, na eko proizvodima koji su iznimno traženi u Europi, Agroland temelji budućnost. Imaju sigurne partnere u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj, a u Agrolandovim certificiranim silosima skladište poljoprivredne eko proizvode, za što imaju osigurana inozemna tržišta, ali dobavljače iz četiri slavonske županije, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske.

– Posjedujemo sve eko certifikate, a u budućnosti nam je želja, kako širiti skladišne kapacitete, tako i povećavati otkup eko poljoprivrednih proizvoda u čemu smo mi kao tvrtka vjerni partneri našim poljoprivrednicima. Hrvatska sve više raste u tom segmentu eko proizvodnje, a europsko tržište traži upravo takve proizvode od nas. Mi kao tvrtka nemamo puno svoje zemlje koju obrađujemo. Radi se o 35 hektara na kojima u budućnosti planiramo u dogovoru s našim kupcima testirati određene kulture. Zemljište je uglavnom u Novakima, ali mi smo ovdje zbog naših poljoprivrednika koji nam vjeruju, a to se vidi po broju kooperanata, jer osiguravajući im sve što treba kako bi imali optimalne uvjete od sadnje do žetve i kako bi im omogućili lakše i sigurnije bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, omogućavamo sigurnost OPG-ima na ovom području. Osim povećanja otkupa i skladištenja eko proizvoda, cilj je povećavati otkup i skladištenje i konvencionalnih roba jer je to isto segment u koji ulažu naši kooperanti. Generalni cilj Agrolanda je imati sigurne i zadovoljne kooperante te im svojim iskustvom i poznavanjem tržišta osigurati najbolje moguće uvjete za proizvodnju, skladištenje i prodaju svojih proizvoda. Sve navedeno temeljimo na iskustvu i znanju svojih zaposlenika koji su najveća snaga Agrolanda – kaže je Gomerčić.

Stjepan Zorić je jedan od njihovih vjernih partnera. S Agrolandom je pet godina, a sve ekološke proizvode koje proizvede, uz ovu tvrtku izveze.

– Već petu godinu radimo zajedno. Naši ekološki proizvodi koje sijemo na 350 hektara, uglavnom ekološku pšenicu, repicu i kukuruz, završavaju u Austriji i Njemačkoj. Ekološka proizvodnja je naša budućnost. Za razliku od „konvencionalnog ratarstva“, s ekološkim prihod je ponekad gotovo dvostruko veći. U ekološkoj proizvodnji smo konkurentni europskim poljoprivrednicima, jer Europa upravo traži takve proizvode. Time ostvarujemo dodanu vrijednost, ali imamo sigurnost bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom u budućnosti – rekao je Zorić.

Inače, Agroland s Virovitičko-podravskom županijom u budućnosti ima u planu pokrenuti zajednički projekt sufinanciranja nabavka opreme za navodnjavanje, jer upravo se na području općine Sopje nalazi sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška, dok se Kapinci – Vaška II. faza gradi.

– Zajedno s Virovitičko-podravskom županijom u budućnosti želimo osigurati nabavku opreme za navodnjavanje. Nedaleko nas se nalazi rijeka Drava i plodna polja, a županija je europskim sredstvima omogućila sustave navodnjavanja. Nama je želja da naši poljoprivrednici pod povoljnim uvjetima dođu do opreme za natapanje. Time će značajno povećati prinose na ovom području, omogućujući siguran i kvalitetniji život svojih poljoprivrednih gospodarstava u budućnosti – naglašava Nikola Gomerčić.

I virovitičko-podravski župan Igor Andrović dao je punu podršku ovoj inicijativi kako bi se što više poljoprivrednika uključilo u sustave navodnjavanja.

– Mi smo poljoprivredno orijentirana županija i nama je ovaj sektor iznimno važan. Virovitičko-podravska županija je partner svima onima koji se bave poljoprivredom na našem području, zato dajemo punu podršku i ovoj priči. Unazad nekoliko godina, ponajprije gledajući sustave navodnjavanja, Virovitičko-podravska županija je europskim sredstvima omogućila našim poljoprivrednicima i poduzećima da ostvaruju puno bolje prinose, time budu konkurentni na tržištu i sigurniji u svom poslovanju. Danas imamo gotovo 3.000 hektara navodnjavanih površina, u budućnosti će ih biti 9.400. Osim toga, tu je i iznimno važan projekt Sušionice povrća u Virovitici, u kojem će i poljoprivrednici i tvrtke koje se bave poljoprivredom na našem području biti partneri Virovitičko-podravske županije jer jedino tako, zajedničkim snagama, možemo biti konkurentni na tržištu za bolji život naših poljoprivrednika i njihovih obitelji – zaključio je Andrović.

(www.icv.hr, bs, vpz.hr)