HEP za danas najavio kratkotrajne prekide u isporuci: Bez struje ostajat će dio Virovitice

Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica najavila je radove za danas (utorak) na području Virovitice.

Kako javljaju, na području Virovitice doći će do dva polusatna isključenja radi popravka na 10 kV vodu od 8:30 do 9 sati te od 10:30 do 11 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Riječ je o ulicama:

Ivana Gundulića 99-119 i 94

Osječka ulica 1.179 i 10-124

Moslavačka ulica 35-61 i 40-62

Podravska ulica 1-41 i 4-38

Podravska – odvojak 3-25 i 4-24

Slavonska ulica 1-103 i 2-82

Zagorska ulica 1-33 i 4-32

Od 8:30 sati do 11 sati zbog radova na trafostanici bez struje će ostati Požari, kućni brojevi 1-77 te 2-62.

(www.icv.hr, HEP)