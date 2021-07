INVAZIJA MRAVA Saznajte zašto napadaju baš vašu kuću i kako ih se riješiti

Postoji više razloga zašto mravi ulaze u vaše domove. Invazija mrava može utjecati na vaše zdravlje na mnogo načina. Stoga bi bilo dobro da se upoznate s razlozima njihovog prisustva i načinima kako da ih suzbijete.

Izvor hrane

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Slatka hrana, hrana za kućne ljubimce, mrvice rasute po podu, samo su neki od jako primamljivih razloga mravima da vam se usele u dom. Oni lako pronalaze put kroz razne naprsline i pukotine u zidovima, podovima, prozorima i vratima. Stoga držite hranu dobro zatvorenu u spremnicima, što češće usisavajte i pokušajte zapečatiti pukotine koje mogu poslužiti za ulazak mrava.

Prisustvo gnijezda

Drugi razlog invazije mrava jeste prisustvo mravljeg gnijezda unutar kuće ili u neposrednoj okolini. Drvene površine natopljene vodom koja curi negdje u kući njihova su meta. Mravi vole trulo drvo za izgradnju svoga gnijezda. Provjerite curi li negdje u vašoj kući, a pogotovo ako se to događa na drvenim površinama. Potrudite se da to popravite što prije.

Kako bi ih mogli eliminirati, najbolje da saznate kako funkcionira njihova kolonija. Mravlje gnijezdo prožeto je mnogim hodnicima i komorama. Kraljica se nalazi u jednoj od komora i sve što radi je hranjenje i razmnožavanje. Tu je i nekolicina mužjaka koji također služe za reprodukciju, dok većinski, a ujedno i mnogobrojni ostatak čine ženke radnice.

One su odgovorne za pronalaženje i donošenje hrane u gnijezdo. Na svom putu ka izvoru hrane radnice ostavljaju kemijski trag iza sebe kako bi drugim mravima omogućile da lako nađu put do hrane.

Prijedlozi za eliminaciju

Prvo, pronađite gnijezdo. Kemijskim ili prirodnim mamcima privucite radnike, koji će otrovnu hranu dopremiti nazad do kraljice. Njena smrt za posljedicu ima uništenje kolonije. Nakon tretmana temeljno očistite mjesta gdje su bili mamci i mravlje trase kojima su se kretali mravi radnici.

Ako je gnijezdo vani, u vašem dvorištu, jedan od načina jeste da ga poplavite. To će ih suzbiti na neko vrijeme.

Možete koristiti i sprejeve, ali njihova mana je to što, ako tretirate mravlje brdašce, kemijsko sredstvo dospijeva samo do površnih dijelova, ali ne i do same kraljice. To će koloniju potjerati dublje u zemlju ali je neće eliminirati. Zato je najbolje koristiti sprejeve koji mogu penetrirati dublje u koloniju i dopremiti otrov do same kraljice.

Prirodni sastojci za eliminaciju mrava

Ako niste ljubitelj kupovnih sredstava za rješavanje problema s mravima možete isprobati i prirodne načine za koje mnogi tvrde da su im pomogli u borbi protiv dosadnih nametnika.

Soda bikarbona nije nimalo draga mravima. Pomiješajte jednake količine sode bikarbone i šećera u prahu. Smjesu stavite na mjesto na koje se skupljaju mravi – i netragom će nestati.

Odličan saveznik u borbi protiv mrava je i ocat, stoga radne površine dobro očistite vodom i bijelim octom koji će ih djelomično odbiti, a i vrlo je efikasno prirodno sredstvo za čišćenje.

Dobro je poznato to da mravi ne vole ni neke začine. Isprobajte kurkumu, čili i crvenu papriku ili usitnjeni češnjak. Ako vaša kuhinja ima vrata kroz koja možete izaći iz kuće, to je put kojim dolaze mravi. Kako biste ih zaustavili, nacrtajte liniju kredom na tlu na vanjskoj strani vrata. Mravi ne vole kalcijev karbonat, tako da ćete sigurno blokirati njihov ulazak u kuhinju.

Jak miris esencijalnog ulja cimeta možete nanijeti na sva mjesta gdje ste vidjeli mrave do sada. Esencijalno ulje možete nanijeti u tek par kapljica i miris će ih otjerati. Osim toga možete pomiješati pola litre vode, dvije žlice cimeta u prahu i par klinčića. Ovo će imati jak miris koji će otjerati mrave sa svih mjesta gdje ovu tekućinu pošpricate. Uz to će vam stan divno mirisati.

Kava također ima jak miris pa je ona odličan način kako se riješiti mrava iz kuće. Običnu mljevenu kavu možete staviti na mjesta na kojima vidite da mravi izlaze. Nakon toga se više neće htjeti vratiti na to mjesto. Ovo je odlično ako ih ne želite uništiti već samo otjerati.

Također možete sami napraviti emulziju s vodom, malo tekućeg sapuna i nekoliko kapi eteričnih ulja poput lavande ili kamfora te začina poput paprene metvice, klinčića ili lovora. Nanesite na područja na kojima se mravi skupljaju. U borbi protiv njih mogu pomoći i biljke poput lavande, metvice i buhača.

Neki pak tvrde da su se ovih dosadnih malih nametnika riješili uz pomoć običnog limuna jer mravi ne mogu podnijeti limunsku kiselinu. Samo kritična mjesta pospite svježe iscijeđenim sokom limuna. Prokuhajte litru vode i dodajte nekoliko kapi deterdženta za suđe te tom tekućinom natopite kritična mjesta. Ovaj odlični trik možete koristiti i za nametnike na biljkama.

(icv.hr, tportal.hr)