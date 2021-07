IZMJENE ZAKONA I učitelji će od jeseni moći raditi u vrtićima: Evo što se sve mijenja

Izmjenama Zakona o predškolskom odgoju bit će omogućeno da s djecom, umjesto odgojitelja, može raditi i učitelj, dok će se ravnatelj birati na mandat od pet godina i obvezno će morati imati visoku stručnu spremu, piše u subotu Večernji list.

Djeca s teškoćama u razvoju moći će dobiti pomoćnika, a roditelj koji svoje dijete ne upiše u predškolu razloge za to morat će objasniti nadležnoj ustanovi socijalne skrbi. Ovo su neke od novosti predviđenih izmjenom Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koje bi u saborsku proceduru trebale na jesen, a i prve konkretnije, nakon donošenja prvotnog zakona 1997. godine.

To je radi poboljšanja sustava, kažu u Vladi, ali i zato što je iz Europske unije stigla direktiva da se posebna pozornost posveti ranom i predškolskom odgoju djece, odnosno vrtićima i predškolama, koje je u Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020. pohađalo gotovo 140 tisuća djece.

Nisu to, naravno, sva djeca, kao što se i ističe u prijedlogu zakona, jer za neku u ustanovama obrazovanja mjesta nema, u nekim lokalnim jedinicama one ne postoje, a neki roditelji su se za “čuvanja” snašli na druge načine. Ne nedostaje samo prostora, i odgojitelji su ti koji su deficitarni pa se novim zakonom predviđa i zapošljavanje učitelja na njihova mjesta. Morat će položiti “razliku” u svom obrazovanju, i to u roku od godine dana, a zapošljavati se odsad neće samo oni djelatnici koji imaju već položeni stručni ispit, već će ga moći “riješiti” dok već rade.

Za ravnatelje vrtića propisat će se da obvezno moraju imati visoku stručnu spremu, birat će ga se na mandat od pet umjesto četiri godine, a predviđa se i da će djeca s teškoćama u razvoju moći dobiti svog svojevrsnog asistenta u nastavi. Promjene stižu i, što se predškole tiče, odnosno onih godinu dana obveznog pohađanja 250 sati nastave prije nego što dijete krene u prvi razred.

Mala je škola obvezna, navodi se, ali posljedica za roditelje koji dijete ipak ne upišu jednostavno dosad nije bilo pa se ta “obveza” shvaćala dosta olako. Više tako ne ide, kažu u Vladi, pa propisuju da vrtić mora nadležnom gradu i ustanovi socijalne skrbi prijaviti koje dijete upisano nije, a roditelj onda njima obrazložiti zašto je njihovo dijete doma, a ne s odgajateljima.

Još jedna novost koja će se u izmjenama zakona naći jest da će određena djeca imati prednost na upisima pred drugima. Također, svi će se upisi u vrtiće moći obavljati elektroničkim putem, piše u subotu Večernji list.

(Večernji list)