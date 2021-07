Ministricu Vučković u žetvi na baranjskom OPG-u Pranjić ratari dočekali s problemima: Zbog nedostatka skladišta pšenica se prodaje kad je cijena najniža

U sklopu jučerašnjeg (09. srpnja) radnog posjeta Osječko-baranjskoj županiji ministrica poljoprivrede Marija Vučković nakon što je u nazočnosti župana Ivana Anušića, ministrice EU fondova Nataše Tramišak i drugih dužnosnika obišla gradilište Regionalnog distribucijskog centra, posjetila je i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Petra Pranjića u Novom Čemincu. Ondje je u tijeku žetva pšenice, pa se ministrica “na licu mjesta” uvjerila kako žetva dobro ide, a nakon obilaska polja sastala se s predstavnicima poljoprivrednika 5 slavonskih, te Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Jedna od tema bila je izgradnja skladišta za pšenicu kako je ratari ne bi morali prodavati odmah nakon žetve, kad je njezina cijena najniža.

– Apsolutno opravdan zahtjev. Mi pripremamo natječaj za skladišta, a ovaj smo planirali za prvo tromjesečje 2022. godine, a možda budemo i brži. Pri tome ćemo nastojati potencirati udruživanje kako bismo učinkovito koristili sredstva, a po uzoru na natječaj koji je bio za skladišta za krumpir- rekla je ministrica Vučković.

Domaćin, poljoprivrednik Petar Pranjić iskazao je bojazan da zbog sporosti administracije takvih skladišnih prostora unatoč ogromnim potrebama, neće biti tako brzo, svakako ne prije žetve 2023. godine.

Potpredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić smatra kako bi se moglo i trebalo imati skladišta što prije, jer bi to među ostalim značilo i rezerve žita za teška vremena.

-Imamo izuzetno kvalitetnu pšenicu koju nismo imali posljednjih 10 do 15 godina. Mi u Slavoniji živimo za tu žetvu, a to očito Zagreb, Vlada, a vjerojatno i 90 posto građana Hrvatske ne doživljava, barem onih mlađih. Vjerujem da svi stariji te kako znaju što je žetva i što to znači spremiti i uskladištiti pšenicu. kako bismo imali kruha za godinu dana. Da smo dobra država, da smo normalna država, da Vlada i ministarstvo razmišljaju kao naši stari – mi bismo danas imali 3 milijuna tona žita u skladištima. Onda bismo opet milijun tona stavili novog žita, a milijun bismo tona izvezli. To bi bila prava poljoprivreda i prava poljoprivredna politika i to bi bila dobra država. Ako je netko nekad mogao onakva skladišta napraviti od betona, kao ono u Đakovu, kako se to moglo onda napraviti, a danas ne? Danas ne možemo napraviti limeni silos koji se može sastaviti za mjesec dana, a nekad se moglo. Kako je to moguće? Dakle, nije da se ne može, sve se može kad se hoće- zaključio je Brlošić.

Nezadovoljstvo poljoprivrednika izazvao je i nacrt novog Zakona o državnom zemljištu koji je u e-savjetovanju. On ponovno ide na štetu OPG-ova, a otvara mogućnost manipulacije zemljištem i ulasku “sumnjivog kapitala” smatraju ratari.

Ministrica Marija Vučković obećala je kako će dio njihovih primjedbi svakako razmotriti.

