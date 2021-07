Miroslav Venus o cijepljenju, “drive in-u” i COVID busu: Trenutno smo na 42 posto cijepljenih što nije zadovoljavajuće

Virovitičko-podravska županija iznimno je aktivna i inovativna po pitanju aktivnosti sprječavanja pandemije koronavirusa. Tako je ova županija prva u Hrvatskoj uvela “drive-in” cijepljenje, COVID autobus, a uz sve to čini sve kako bi se što više ljude cijepilo i redovnim putem. No, to nije zadovoljavajuće, tvrdi županijski epidemiolog dr. Miroslav Venus.

-Možemo reći da smo trenutno u zatišju pandemije, samo se nadam da to nije zatišje pred buru. Što se tiče statistike, manje-više se uklapamo u kompletnu sliku na razini cijele Hrvatske i evo nadam se kako se sve to skupa smiruje, a jedan od glavnih razloga tome je svakako cijepljenje koje je jedini način da tome virusu stanemo na kraj. Mi radimo kontinuirano praćenje i uzima se postotak cijepljenih u odnosu na odraslo stanovništvo i te nam brojke govore da je trenutno u našoj županiji oko 72.843 stanovnika od čega je oko 60 tisuća odraslih, odnosno starijih od 18 godina, a toga smo mi do sada, s jučerašnjim danom, s prvom dozom procijepili 42,6 posto stanovnika, a s drugom dozom 34,3 posto. Imamo i još jedan podatak o završenom cijepljenju u odnosu na odraslo stanovništvo, a u što ulaze i oni cijepljeni cjepivom Johnson koje se daje samo jednom dozom što daje ukupan broj cijepljenih na području VPŽ od 34,8 posto. Ne mogu reći da sam zadovoljan, ali nisam niti razočaran jer uvijek može bolje i tome moramo težiti jer smo si zacrtali jedno prolazno vrijeme. Do kraja lipnja trebali smo procijepiti do čak 55 posto, a mi smo već gotovo u sredini srpnja i to sa znatno manjim postotkom. Moram naglasiti kako također nisam zadovoljan činjenicom kako je naša županija u usporedbi s prosjekom RH za prvu dozu (46,3 posto) ispod prosjeka, a kada pogledamo na prosjeke svih županija, mi smo negdje na 14. mjestu, u donjem dijelu tablice, a slično je i s drugom dozom – kaže dr. Venus.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Posebno naglašava kako nije zadovoljan s brojkama s obzirom na sve što je Županijski stožer poduzeo u vidu cijepljenja.

-Jedini smo i prvi u Hrvatskoj krenuli s drive-in cijepljenjem gdje smo izašli u susret građanima zainteresiranim za cijepljenje da ne moraju stajati na suncu ili kiši u redu i eventualno se dovesti u neku zaraznu nepriliku, nego sjede u svom automobilu i uredno se na taj način procjepe. Drugi potez bio je javni poziv jer smo znali da će doći do zastoja budući da imamo iskustva u povijesti kroz cijepljenje protiv gripe, a tako je i bilo pa smo uputili taj javni poziv čiji je cilj da se ljudi više ne moraju naručivati da bi dobili svoj termin cijepljenja, već mogu pratiti radno vrijeme cijepnih punktova i doći bez prethodne najave i procijepiti se. Treći potez je bio, tada smo također bili prvi i jedini u Hrvatskoj, uvođenje COVID autobusa gdje smo onako baš po javno-zdravstvenom, “štamparovskom” duhu i nauku, sjeli u autobus i doslovno došli ljudima iz cijele županije gotovo na kućni prag kako bi ih motivirali na cijepljenje. Znamo kako je prijevoz unutar županije jako loš i da neki ljudi koji bi se cijepili nažalost nemaju kako doći na cjepne punktove. Obišli smo ukupno 57 naselja u našoj županiji i u autobusu procijepili ukupno 1.248 osoba, od kojih je velika većina, gotovo 1.000 osoba cijepljeno prvom dozom, a bilo je i onih s drugom. Odgovorno tvrdim kako je ovaj potez apsolutno uspio jer tih oko 1.000 ljudi je reklo da to nismo učinili, oni se ne bi uopće niti cijepili. Postignut je efekt i evo odmah i najavljujem uskoro će krenuti i drugi krug COVID autobusa, točnije zadnji tjedan u ovom mjesecu – srpnju i prvi tjedan u kolovozu, plan i raspored je napravljen i svi čelni ljudi Jedinica lokalne samouprave su već dobili isti i sada je samo na njima da krenu u obavještavanje, a naravno i mi ćemo, kada za to dođe vrijeme, putem medija objaviti i prezentirati kada i gdje će autobus doći. Moram svakako reći da smo u prvom krugu išli isključivo sa Pfizer cjepivom jer je ono najtraženije, a sada ćemo ponuditi i cjepivo Johnson za one koji se žele cijepiti prvi puta i to će za njih biti to. I zato kada podvučem crtu, kažem da nisam zadovoljan, jer smo se doista potrudili u odnosu na druge županije, koje su učinile puno manje za svoje građane, a imaju bolji i veći postotak cijepljenih. Naravno tu je i ono općenito nezadovoljstvo, jer ljudi moraju shvatiti da je cijepljenje jedini način pobjede nad virusom, sviđalo se to nekome ili ne, jer moramo postići taj kolektivni imunitet, a još smo, nažalost, daleko od toga – govori dr. Venus.

Na kraju se osvrće i na nove sojeve virusa koji prijete.

-Opasnost apsolutno postoji, delta soj je postao u puno zemalja svijeta predominantan i evo i kod nas u Hrvatskoj preuzima primat i kako ja to volim slikovito reći, širi se kao prerijski požar. Dakle, sigurno će prevladati i u Hrvatskoj, ako već i nije pa tako naravno i u našoj županiji. Zato ponavljam jedina zaštita od svega toga je cijepljenje i pozivam sve ljude da to učine jer time sigurno pobjeđujemo – zaključio je Miroslav Venus.

(www.icv.hr, vg, foto: K. Toplak)