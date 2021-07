Nakon sunca i vrućine stiže pogoršanje: Očekuje nas kiša, pljuskovi i grmljavine

Utorak će obilježiti vrhunac četvrtog ovosezonskog toplinskog vala. U jugozapadnoj struji je na naš dio europskog kopna stigla osjetno toplija zračna masa. Također imamo, u najvišim slojevima atmosfere i visoku koncentraciju pijeska iz Afrike.

Dok ovo pišem temperature zraka se na području Virovitičko-podravske županije (u 12:30h) kreću od 32°C do 34°C. U satima pred nama temperature zraka će još rasti. Ponegdje do 36°C. Zadržat će se suho, stabilno i vruće. UV- indeks vrlo visok.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Tijekom srijede očekujemo postupno gomilanje oblaka sa zapada u sklopu frontalnog sustava. Povremenu kišu ili grmljavinske pljuskove koji će mjestimice biti izraženiji očekujemo već do sredine dana. Temperature zraka u blagom padu, ali i dalje vruće. Vjetar će polazno okretati na sjeverozapadne smjerove s prelaskom frontalnog sustava. Četvrtak će obilježiti kratkotrajan predah od oborina, prije novih…

Nestabilniji, promjenjiviji i temperaturama zraka podnošljiviji vremenski period. Od petka do ponedjeljka očekujemo predah od vrućine. Svakodnevno očekujemo kišu ili grmljavinske pljuskove koji će ponegdje biti izraženiji. Moguće je izraženije grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnijom oborinom, pa i tučom. Temperature zraka 5 do 10°C niže. Do kraja tjedna bi se na području Virovitičko-podravske županije moglo skupiti 10-40 mm oborine što će kod poljoprivrednika izazvati podvojene reakcije. Temperature zraka nakon dugog niza vrućine napokon će biti podnošljivije.

(www.icv.hr, kp)