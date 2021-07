Obitelj Maršić ima najljepšu okućnicu u Čačincima: Svaki Slavonac bi trebao imati kućicu u cvijeću

Turistička zajednica općine Čačinci i ove godine je organizirala natječaj za najljepšu okućnicu na području svoje općine. Stručno ocjenjivačko povjerenstvo pobjednikom je proglasilo okućnicu obitelji Maršić, Tatjane i Ante. Okućnica Maršićevih doista odiše posebnom ljepotom, odmah se s ulice vidi da je posebna i da se u njoj krije posebna obiteljska ljubav. Tatjana je ta koje brine o cvijeću odnosno biljkama, a suprug Ante je sigurna desna ruka koja kosi, održava živicu i uskače gdje je potrebno.

– Ja jednostavno obožavam cvijeće i imam jako puno biljaka i baš to onako s ljubavlju sve održavam. Zato sam se odlučila i prijaviti na ovaj natječaj, ne da bih osvojila nagradu nego jednostavno eto, kako bih pokazala što imam. I na kraju sam pobijedila i zahvaljujem se stručnom ocjenjivačkom povjerenstvu što su izabrali baš moju okućnicu– započinje Tatjana Maršić te kaže kako joj je izazov posaditi svaku novu biljku u svoje dvorište, a posebno su joj zanimljivi kaktusi.

– Baš sam jučer brojala i imam 77 kaktusa u dvorištu te 99 ostalih biljaka i cvijeća i to bez grmova i dvorišnog cvijeća. Željela sam da svi vide što imam, u mojoj ulici svi imaju jako lijepa dvorišta i mislim da bih trebali pokazati jer su doista ponos ulice i naših Čačinaca. Ako se želiš baviti uzgojem cvijeća i bilja moraš imati puno strpljenja, ljubavi i želje. Nikada nisam vremenski brojala koliko mi treba dnevno ili tjedno da bih sve napravila, ali treba dosta, gotovo da cijeli dan imaš ponešto za raditi, a sada kada je suša puno naravno, treba zalijevati pa ponekad i do jedanaest u noći zalijevam jer tada to cvijeću najviše odgovara. Puno mi pomaže suprug Ante koji mi je ona istinska desna ruka u svemu pa tako i u ovom hobiju – kaže Tatjana te naglašava kako je uz cvijeće cijeli život te će joj i nagrada koju će dobiti biti utrošena za cvijeće.

– Od malena volim uzgajati cvijeće, a unazad 30 godina koliko sam u braku samostalno sve radim, a i dok sam živjela u Orahovici, pa na dvije lokacije ovdje u Čačincima, uvijek je dvorište bilo puno cvijeća. Od svega što danas imam u svom dvorištu nekako mi je najdraža moja glicinija u čijem hladu imam ljuljačku na kojoj često čitam i ona je jako lijepa cvijeta i jedna je od najstarijih biljaka koje imam. Trenutno joj je prošla prva cvatnja kada je prekrasne ljubičaste boje, a uskoro bi mogla doći i druga, ali tu će biti uz lišće pa neće doći do svog pravog izražaja. Čak ju je i led malo udario i jako sam se bojala, ali srećom prošla je bez posljedica. Pitali su me što ću s nagradom, odmah sam rekla, vrlo jednostavno, pa kupit ću si još cvijeća. Naime, imam veliku želju kupiti božure i to žute koji su jako skupi i to ću sada moći, a mislim kupiti možda još koji javor– kaže Tatjana te poziva sve svoje sumještane da se uključe narednih godina u ovaj natječaj.

– Svoje dvorište suprug i ja održavamo kako bi nam bilo lijepo bez obzira na bilo kakve nagrade i to bi zapravo trebao biti motiv svima, a prijava na ovakav natječaj je samo prilika da pokaže što imaš. Kako živimo u slavoniji mislim da svatko treba imati kućicu u cvijeću, nije to puno novaca ili nekih investicija, ja se recimo mijenjam s prijateljicama za sadnice, a evo recimo ušla sam i u nekoliko grupa na društvenim mrežama pa si međusobno što nam se sviđa šaljemo poštom.



(www.icv.hr, vg)