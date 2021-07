Odigran tradicionalni nogometni turnir u Lukaču: Nekompletna domaća momčad do naslova došla pobjedom protiv Mladosti iz Vukosavljevice

Na nogometnom igralištu u Lukaču jučer je (nedjelja) odigran tradicionalan turnir na kojem je sudjelovalo šest momčadi: Turanovac, Omladinac iz Korije, Sloga iz Dugog Sela Lukačkog, Sveti Đurađ, Mladost iz Vukosavljevice i domaćin Lukač 05.

Momčadi su bile podijeljene u dvije skupne po tri ekipe, a nakon jednostrukog bod sistema dvije prvoplasirane momčadi plasirale su se u finale, dok su drugoplasirane odigrale utakmicu za treće mjesto.

U prvoj utakmici sastala su se dva nova županijska trećeligaša, Omladinac i Turanovac. Momčad iz Korije bila je bolja i s 2:0 došla do pobjede.

Sloga je u ogledu sa Svetim Đurađem imala više prilika, ali je odlično branio vratar Vedran Botić. Uz nekoliko izglednih prilika, obranio je i kazneni udarac Igoru Praji. Ipak, pred sam kraj utakmice iz jeden kontre igrači Sloge uspijevaju postići zgoditak vrijedan tri boda.

Lukač 05 u neizvjesnoj utakmici došao je minimalne pobjede 1:0 nad Omladincem.

Jedino je utakmica između Mladosti i Svetog Đurađa završila bez zgoditaka, 0:0. Obje momčadi su propustile nekoliko izglednih prilika koje su im mogle donijeti pobjedu.

Susreti Lukača 05 i Turanovca uvijek su bili puni naboja i borbe za prestiž. Ovog puta raspucana domaća momčad je dominirala i došla do uvjerljive pobjede rezultatom 3:0 kojom su se plasirali u finale, a Turanovac je ispao iz daljnjeg natjecanja.

U posljednjoj utakmici po skupinama Sloga i Mladost su odlučivali o poretku u skupini B. Sloga je imala osigurano drugo mjesto u skupini, a pozitivan rezultat vodio ju je u finale. S druge strane, Mladost bi se jedino pobjedom plasirala u finale, a porazom s dva ili više pogodaka razlike ispala bi iz daljnjeg natjecanja. Momčad iz Vukosavljevice povela je zgoditkom Matea Nemčeca, ali su igrači Sloge uspjeli poravnati na 1:1. Bolja ekipa Mladosti krenula je na sve ili ništa što joj se isplatilo u posljednjim trenutcima susreta kada je Mateo Nemčec iz slobodnog udarca svladao Tihomira Bakića “Čagu”. Mladost se pobjedom plasirala u finale, a Slogi je ostala borba za treće mjesto.

Omladinac je došao do trećeg mjesta pobijedivši Slogu rezultatom 2:1. Momčad iz Korije povela je s 1:0 efektnim zgoditkom, Sloga je poravnala na 1:1, ali je do kraja Omladinac s još jednim zgoditkom došao do pobjede.

Finale je donijelo dominaciju Lukača 05, ali je i Mladost imala nekoliko prilika za zgoditak. Prvi dio je završio je bez pogodaka dok je početkom nastavka Tomislav Škvarić doveo Lukač 05 u prednost od 1:0. Pred sam kraj dosuđen je kazneni udarac za Lukač 05 kojeg je realizirao Marko Bauman čime je potvrdio pobjedu svoje momčadi, a sam je s tri postignuta zgoditka osvojio titulu najboljeg strijelca turnira.

Za najboljeg vratara izabran je njegov suigrač Robert Novosel koji na turniru nije primio niti jedan zgoditak, a za najboljeg igrača proglašen je Mateo Nemčec. Pehare najboljim momčadima i statue najboljim pojedincima dodijelio je predsjednik Lukača 05 Zlatko Pavlek.

(www.icv.hr, mš)