Policija objavila detalje nesreće u Pitomači u kojoj je 31-godišnjak teško ozlijeđen

Jučer, 19. srpnja oko 9 sati u Pitomači, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, dok su dvije prošle bez ozljeda, izvijestila je PU virovitičko-podravska.



Prometna nesreća se dogodila kada je 65-godišnji vozač koji je upravljao tegljačem sa poluprikolicom varaždinskih registarskih oznaka, krećući se ulicom Braće Radića u Pitomači, u zavoju izgubio nadzor nad vozilom. Naime, zbog neprilagođene brzine stanju kolnika došlo je do zanošenja poluprikolice koja je prešla na suprotnu prometnu traku, uslijed čega je došlo do udara lijevog bočnog dijela poluprikolice u prednji lijevi dio teretnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka za koji je bila pridodana cisterna, sa kojim je iz suprotnog smjera upravljao 31-godišnjak.

– Nakon udara došlo je do prelaska teretnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka preko putne bankine i udara u smjerokazni stupić, a potom i slijetanja u putni jarak gdje se i zaustavio. Teretni automobil varaždinskih registarskih oznaka nastavio se nekontrolirano kretati, prešao preko putne bankine, nakon čega je došlo do slijetanja istog u putni jarak i nogostup ispred kbr. 155, gdje se i zaustavio – stoji u priopćenju.



U nesreći je sudjelovala i 43-godišnja vozačica osobnog automobila koja je pokušavajući izbjeći udar u poluprikolicu varaždinskih registarskih oznaka, skrenula u desno i prešla preko putne bankine i putnog jarka, nakon čega je došlo do udara prednjeg desnog dijela osobnog automobila u betonski stup ispred kbr. 146., gdje se potom i zaustavila na nogostupu.



U prometnoj nesreći, 31-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede, dok su 65-godišnjak i 43-godišnjakinja prošli bez ozljeda.



Slijedi izvješće ODO Virovitica.

