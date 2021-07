Pred nama povratak neugodnih vrućina i tropskih noći: Doznajte do koliko će se penjati temperatura

Sunčano, vruće, vrlo vruće i neugodno sparno – novi toplinski val je pred nama. U tjednu pred nama očekujemo povratak neugodne vrućine, ali i sparine.

Tijekom ponedjeljka i utorka, uz umjeren do jak razvoj dnevne naoblake, mjestimice će postojati mogućnost za kratkotrajne pljuskove koji mogu biti praćeni grmljavinom, te mjestimice i izraženije grmljavinsko nevrijeme koje može biti praćeno tučom.

Od utorka očekujemo sparno, suho, stabilno i vruće, ponegdje i vrlo vruće vrijeme. Temperature zraka iznadprosječno visoke. Pred nama su neugodno tople ili tropske noći te vrući ili vrlo vrući dani.

Većina će reći: “pa ljeto je, mora biti vruće.” Razlika između „normalnog” ljeta ili ljetnih temperatura zraka ili očekivanih temperatura zraka je velika. I sami smo se uvjerili kako proteklih godina ljeta nisu kao prije. Učestali su toplinski valovi sve dužeg vremena trajanja, broj neugodno toplih ili tropskih noći te toplinski otoci koji tijekom noći ne dozvoljavaju noćno ohlađivanje. Uz sve to i duži periodi suše nakon kojeg imamo olujne atmosferske razvoje praćene tučom (krupom ili gradom) te lokalno obilnijom oborinom. Tako da ne treba brkati klimatološke činjenice, ali i vidljive promjene.

Jutarnje temperature zraka u tjednu pred nama očekujemo od 19°C do 24°C. Najviše dnevne od 33°C do 36°C ili koji stupanj toplije. Vjetar slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova. UV-indeks tijekom ponedjeljka i utorka umjeren i visok, od srijede do kraja tjedna vrlo visok.

Svi koji planirate put na more u tjednu pred nama temperature mora duž Jadranske obale kreću se od 22°C do 25°C. Do kraja tjedna očekujemo stupanj do dva toplije more.

