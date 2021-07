Predstavnici Hrvatskih voda u Seoni: Sanirat ćemo nastale štete, a ubrzo slijedi i gradnja akumulacije

U naselju Seona u općini Donja Motičina održan je radni sastanak i obilazak stradalih područja od nedavne poplave koja je zadesila šire našičko područje. Sastanku su nazočili generalni direktor Hrvatskih Voda Zoran Đuroković, Željko Kovačević, direktor Hrvatskih voda – Vodnog gospodarstva Osijek, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić, gradonačelnik grada Našica Krešimir Kašuba te kao domaćin načelnik općine Donja Motičina Željko Kovačević.

– Ovo područje zadesila je elementarna nepogoda kakvu ne pamte niti najstariji stanovnici. Štete su zaista velikog razmjera, na našem području oko 1,5 milijuna kuna i još tome treba dodati štete na poljoprivrednim površinama i poljskim putevima te stambenim objektima u svim naseljima općine. Upravo zbog toga smo zamolilo čelništvo Hrvatskih voda da obiđu s nama teren i sami se uvjere u kakvoj ovo sve stanju. Smatram da bi najbolje rješenje bile akumulacije, znamo da se na tome već radi i vjerujem kako će do toga uskoro i doći jer to bi sačuvalo našu općini, ali nizvodno i susjedne općine te naselja na području grada Našica. Mi smo kao Općina Donja Motičina svu pomoć koju i kakvu smo mogli već pružili svojim mještanima, sve ekipe su već danima na terenu. Isto tako Općina će riješiti i posljedice šteta, pa će tako financirati kompletno rušenje ove stradala stare kuće, a i u Donjoj Motičini imamo jednu koju treba ukloniti i to će financirati Općina. Ukupno kada se zbroji, na području naše općine, što kuća, što pomoćnih objekata, stradalo je 40-ak – rekao je načelnik Željko Kovačević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Gradonačelnik grada Našica Krešimir Kašuba naglasio je kako je ovo području na neki način imalo i sreće što je kiša nakon potopa brzo stala pa se voda brzo i povukla.

– Ipak velike su štete ostale nakon ove nepogode. Naše gradsko Povjerenstvo za štete utvrdilo je kriterije po kojima će se odnositi, a u gradskom Proračunu smo osigurali novac, koliko to možemo, za pomoć najpotrebitijima, a riječ je o sugrađanima kojima je voda ušla u stambeni prostor. Moram se zahvaliti Hrvatskim vodama od generalnog direktora do svih ostalih na žurnoj i pravodobnoj reakciji, ali isto tako i svim našim vatrogascima koji su odmah pritekli i pomoć i tako smo spasili ono što smo mogli. Ali glavni spas su akumulacije i zato se ovim putem još jednom zahvaljujem Hrvatskim vodama koji su već krenule u izradu projekata. Nama već akumulacija Lapovac 2 jako puno pridonosi i pomaže, ali sada su u planu još dvije akumulacije koje će siguran sam, riješiti potpuno sve ovakve probleme – rekao je Kašuba.

Osječko-baranjska županija usko surađuje s Hrvatskim vodama na izgradnji ukupno tri akumulacije koje su planu i koje svi mještani željno iščekuju.

– Riječ je dakle o tri akumulacije koje će siguran sam riješiti sve ove bujice, a ono što je najvažnije danas smo pokazali i zajedništvo svih sudionika u ovoj priči gdje će svatko sa svoje razine učiniti sve da se ovakve stvari više ne ponove – rekao je zamjenik župana Josip Miletić.

Željko Kovačević iz Vodno-gospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu naglasio je kako su sve vodne službe svih ovi dana stalno na terenu i upoznati su s aktualnim stanjem.

– Uključili smo i licencirane tvrtke koje za nas rade redovne i preventivne obrane od poplava kako bi uvidjeli što bi u ovom trenutku bilo najpreče za odraditi i tako smo došli do nekih prioriteta u dogovoru s načelnicima i gradonačelnikom, kako bi se štete maksimalno smanjile i radovi će uskoro krenuti – rekao je Kovačević.

O konkretnim zahvatima govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

– Prije svega moram reći da su navedene tri akumulacije već prije planirane jer struka je sve već prije naslućivala. Sada je konačno sazrijelo vrijeme i svi zajedno gledamo u istom smjeru i siguran sam kako će sve vrlo brzo biti i dovršeno. Te akumulacije će zaštiti stambene objekte cijelog ovog okruženja, ali i poljoprivredne površine. Dio lokacijskih dozvola smo već dobili, a uskoro očekujemo i onu za Seonu i nakon toga Hrvatske vode će osigurati sredstva za glavne projekte i krenuti prema otkupu zemljišta kako bi došli do lokacija na kojima će iste biti građene. Nakon toga slijede nam javne nabave, sve ostalo što ide uz projekte i ja očekujem da bi sve to moglo biti izgrađeno i završeno kroz 5 godina. Kada govorimo o akumulacijama riječ je o 5-6 milijuna metara kubnih vode koje treba privremeno uskladištiti da bi imali sigurnost na ovom području. U prvom redu sada nam dolazi ono što možemo riješiti u kratkoročnom razdoblju, a tu je prije svega sanacija mosta u Seoni kojeg je voda dosta uništila te na Babinoj vodi u Donjoj Motičini izgraditi privremene nasipe kako bi na neki način prevenirali eventualne nove nepogode – zaključio je Đuroković.

(www.icv.hr, vg)