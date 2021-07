PRIPREMIMO KIŠOBRANE Je li vrućini i sparini došao kraj? Evo što nas čeka za vikend i sljedeći tjedan

U danima pred nama lakše ćemo disati. Pred nama je osjetnija promjena vremena koja će donijeti dugoočekivanu kišu i podnošljivije temperature zraka. Polako odbrojavamo sate do zaokreta na meteorološkom ili sinoptičkom polju. Nad Jadranom se trenutno nalazi plitko ciklonalno polje. Od petka do ponedjeljka očekujemo netipičnu situacija za ljeto. Klima, nam se klima pa je i sve netipično polako postalo tipično. Tijekom subote će se centar ciklonalnog polja nalaziti svojim središtem nad Makedonijom, uz pritjecanje ugodnije zračne mase sa sjeveroistoka prema našim krajeva. U danim pred nama na žalost će postojati velike vjerojatnost za izraženije atmosferske aktivnosti. Grmljavinska nevremena koja mogu biti praćena tučom (krupom ili gradom), obilnijom oborinom (više od 50 litara kiše po kvadratnom metru), te na udare jakim do olujnim vjetrom promjenjiva smjera.

Od petka do ponedjeljka očekujemo nestabilan i promjenjiv vremenski period. Česta kiša ili izraženiji grmljavinski pljuskovi pravit će nam društvo. Ponegdje su moguće obilnije oborine. Mala je vjerojatnost izolirane pojave poplava ili klizišta. Prognostički izračuni u navedenom vremenskom periodu na području Virovitičko-podravske županije „crtaju“ 20 do 70 litara kiše po kvadratnom metru. Ponegdje i više! Najviše oborina očekujemo tijekom subote. Temperature zraka u padu.

Ugodnije i napokon ne vruće „paklene“ temperature, na što smo naviknuli tijekom lipnja, ali i srpnja. Do kraja tjedna jutarnje temperature zraka očekujemo od 16°C do 20°C. Najviše dnevne od 25°C do 30°C. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. UV – indeks nizak i umjeren. Od utorka očekujemo stabilizaciju atmosfere, a ugodnije temperature zraka trebale bi potrajati do kraja tjedna.

Klimatološke zanimljivosti za Viroviticu tijekom srpnja:

Najtopliji dan tijekom srpnja na području Virovitice od 38,3°C izmjerena je 18. srpnja 2007. godine. Vrhunac trećeg ovosezonskog toplinskog vala imali smo 08.srpnja. 2021. godine kada smo mjerili 37,6°C. Vrhunac četvrtog ovosezonskog toplinskog vala imali smo 13. srpnja. 2021. godine kada smo mjerili 36,3°C. Najniža temperatura zraka tijekom srpnja od 1,8°C izmjerena je 12. srpnja 1991. godine. Tijekom srpnja prosječno padne 77.3 mm oborine. Najviše oborina palo je 1972. godine (319.8 mm), a najmanje 1952. godine, “skromnih” 5.2 mm. U prosjeku tijekom srpnja na području Virovitice imamo osam vrućih dana. Mi smo ih do danas (15. srpnja) imali osam. Tropske noći nisu česte ako gledamo klimatološki prosjek. Tijekom srpnja u prosjeku imamo jednu takvu noć. 2015. godine smo tijekom srpnja imali osam toplih ili tropskih noći. Mi smo ih do danas (15. srpnja) imali četiri.

(www.icv.hr, kp)