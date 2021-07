Ravnateljica virovitičkog dječjeg vrtića Sandra Moslavac: Mjesto u Cvrčku dobilo svako dijete starije od godinu dana

Završeni su upisi djece u novu pedagošku godinu u virovitičkom Dječjem vrtiću “Cvrčak”, najvećem vrtiću na području ne samo Virovitice, nego i cijele Virovitičko-podravske županije. Dobra vijest za roditelje je da su sva djeca uspjela dobiti svoje mjesto u skupini.

Koliko je pristiglo prijava, koliko je novoprimljene djece, koliko će mališana pohađati vrtić u novoj pedagoškoj godini 2021./2022. i koliko će biti novih skupina, otkrila nam je u razgovoru ravnateljica Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Sandra Moslavac.

U Dječji vrtić „Cvrčak“ u svibnju su pristigle 194 prijave. Ispisalo se 116 predškolaca, djece koja polaze u prvi razred u novoj školskoj godini i sveukupno smo imali 150 novootvorenih mjesta. Možemo se pohvaliti da su sva djeca s liste koja su prijavljena, i upisana, izuzev onih koji nisu zadovoljili sve uvjete, pa će tako u pedagoškoj godini 2021./2022. vrtić pohađati 534 mališana. Bit će raspoređeni u 27 odgojno-obrazovnih skupina, a radit ćemo u šest objekata. Naime, od nove pedagoške godine otvaramo novi objekt, preuređeni prostor stare zgrade COOR-a u Ulici Ljudevita Gaja. Zgrada je uređena i prenamijenjena za potrebe vrtića i u nju će biti smještene tri skupine, a sve kako bi se omogućilo da sva djeca koja zadovoljavaju uvjete mogu pohađati vrtić.

Nažalost, dio djece iz jasličke skupine ostao je „na listi“. Što roditelji mogu očekivati, hoće li za tu traženu dob biti mjesta tijekom godine?

– Da, nažalost, i ove su godine neka djeca ostala neupisana, njih 16 koji još nisu napunili godinu dana starosti, odnosno neće napuniti godinu zaključno do 31. kolovoza. Naknadno će biti upisani tijekom godine kada navrše godinu dana, a 25 ih nije ostvarilo osnovni kriterij – da su oba roditelja zaposlena. Jasličari su uvijek najveći problem jer se u te najmlađe skupine upisuje i najmanji broj djece, a sve prema državnom pedagoškom standardu. Za novu pedagošku godinu ostala su nam četiri mjesta za najmanju, jasličku djecu, djecu koja će u rujnu ili listopadu napuniti godinu dana. Nama je drago što imamo u gradu puno male djece i što znamo da ćemo i sljedećih godina vjerojatno imati popunjene sve svoje kapacitete u Dječjem vrtiću „Cvrčak“, a kao što je rekao i naš osnivač Grad Virovitica, podržavaju nas u tome da se otvori i možda još koji objekt kako bi se zadovoljile sve potrebe roditelja koji žele upisati djecu u naš dječji vrtić.

Podsjetimo, koji su osnovni uvjeti koji se moraju zadovoljiti da bi dijete bilo upisano u vrtić?

– Prije svega dijete mora imati navršenu jednu godinu života, gleda se zaposlenost roditelja, korištenje dječjeg doplatka, je li netko od druge djece iz obitelji već upisan u vrtić… To se sve uzima u obzir i postavlja se bodovna lista po kojoj dalje raspoređujemo djecu prema kapacitetima i godištima koji su nam slobodni.

Od prošle godine otvoren je i vrtić u Svetom Đurđu, dislocirani vrtić u okviru Dječjeg vrtića „Cvrčak“. Koliko je skupina i tko sve pohađa taj vrtić?

– Lokacija u Svetom Đurđu počela je s radom od prošle jeseni i tamo su nam smještene dvije mješovite skupine s kojima rade naše odgojiteljice. Iza njih je vrlo uspješna godina rada kojim smo zadovoljni i mi, ali i djeca i roditelji. Taj vrtić pohađaju mališani s područja Sv. Đurđa, Podgorja, ali ima ih i iz Virovitice.

U vremenu smo godišnjih odmora. Za razliku od mnogih odgojno-obrazovnih ustanova vrtić radi cijele godine, pa tako i ljeti. Kako je organiziran rad?

– Moram priznati da nam je cijela ova godina bila specifična, pa nam je tako specifičan i rad ljeti. Djece je manje pa se skupine spajaju, a i odgojiteljice koriste godišnji odmor. Nismo željeli zatvoriti vrtić na mjesec dana i kolektivno ići na godišnji, nego ipak omogućavamo roditeljima da mogu i tijekom ljeta smjestiti svoju djecu u vrtić i da na taj način možemo izaći u susret posebno onima koji se ne mogu drugačije snaći. No, molimo pritom roditelje za razumijevanje jer taj rad podrazumijeva da se odgojiteljice izmjenjuju, miješaju se grupe, djeca se možda nalaze u prostorima u kojima nisu tijekom cijele godine i za neke je to velika promjena. Nije uvijek lako udovoljiti i pomiriti sve te kriterije, ali naše odgojiteljice trude se prihvatiti svako dijete, naći neku aktivnost koja će zanimati svako dijete, učiniti sve što je u interesu i najbolje za njih. Uvjerena sam da ćemo nekako i ovo ljeto preživjeti i dočekati jesen, te spremno krenuti u novu pedagošku godinu.

Jedan od noviteta koji ste uveli je i rad u poslijepodnevnoj smjeni. Kako će to funkcionirati od nove pedagoške godine i hoće li doći do kakvih promjena?

– Poslijepodnevni rad u Dječjem vrtiću „Cvrčak“ završio nam je kroz projekt, no osnivač je prepoznao potrebu roditelja i odlučio podržavati taj projekt do kraja kolovoza. Planiramo ga ponovno aplicirati na fondove Europske unije, međutim, od travnja do sada još nismo dobili nikakav odgovor. Nadamo se da ćemo ostati u tom projektu i da će naš vrtić koji je bio prepoznatljiv do sada po tome i dalje roditeljima pružati tu mogućnost i tu uslugu. Imali smo tijekom ove pedagoške godine malih poteškoća sa spajanjem skupina pa nismo imali kratkog dežurstva gdje roditelji ostavljaju dijete po pola sata, sat vremena, ali je zato roditeljima koji rade poslijepodnevnu smjenu do 21 sat bilo jako dobro rješenje taj poslijepodnevni rad i mogućnost zbrinjavanja djeteta u vrtiću dok su oni na radnom mjestu.

Početak nove pedagoške godine obično je jedno novo i izazovno razdoblje za sve, a posebno za one koji prvi put kreću u vrtić. Kako će izgledati ove godine prilagodba?

– Da, to je uistinu za mnoge težak početak, ali nama neizbježan. Koliko god se roditelji, djeca i mi odgojitelji i stručno osoblje vrtića pripremali na adaptaciju, svake godine je to pomalo teško razdoblje. Ima djece koja se lakše prilagode, ali ima i onih koji se prvi put odvajaju od roditelja i uistinu im je to novi način života, novi ritam dana, jedna velika promjena, pomalo stresno i frustrirajuće razdoblje. Mi svake godine organiziramo ili masovni roditeljski sastanak ili pripremamo upute roditeljima koje objavljujemo na našoj internetskoj stranici kako bi se već tijekom ljeta mogli polako pripremati za taj period adaptacije. To podrazumijeva da se pred polazak u vrtić ne uvode neke nove navike, da djetetu osiguraju određene igračke koje će ih smiriti, da kupe ruksak, svu potrebu opremu koje djetetu treba za polazak u vrtić. Osim toga, iznimno je važno da je i roditelj smiren jer se to osjeti i na djetetu i onda ta adaptacija prođe puno lakše. Odgojiteljice su u tom periodu pod povećanim stresom, ali vjerujte mi daju sve od sebe da ta adaptacija što lakše prođe i za roditelje i za dijete. Kada uhvatimo ritam i krenemo nekim normalnim, da tako kažem, tijekom i radom, skupine se poslože i sve ide puno lakše. (www.icv.hr, rtk)