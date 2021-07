Rokovo je manifestacija koja govori o životu našega grada, na njoj ove godine žele sudjelovati gotovo sve udruge i klubovi

Ako je suditi po posjećenosti Virkasa, Virovitičkog kazališnog ljeta, Motosusreta i koncerta Glazbene škole „Jan Vlašimsky“, koji su dosad održani nakon popuštanja epidemioloških mjera, publika je jedva dočekala kulturne i zabavne sadržaje u kojima napokon može uživati. Potvrdila nam je to i Katarina Đurđević, direktorica Turističke zajednice grada Virovitice. Razgovarali smo s njom o virovitičkom kulturnom ljetu i skorašnjem Rokovu koji nam stiže za nešto manje od mjesec dana.

IZVRSNA POSJEĆENOST

– Sve ove manifestacije koje su bile izvrsno posjećene znak su koliko ljudima nedostaju događaji, koliko se vesele bilo čemu samo da mogu malo izići i družiti se. Vidjelo se da ljudi uživaju, a moram priznati da mi je drago što i epidemiološke mjere popuštaju. Daje nam to nadu da će se uspjeti održati sve ono što smo isplanirali za ostatak ljeta – kaže K. Đurđević.

Prošlog vikenda trebali su biti održani prvi koncerti u okviru Svirke u palači, programu koji Turistička zajednica grada Virovitice organizira u suradnji sa Savjetom mladih, udrugom ViKA – Virovitičkom kulturnom alternativom i Klubom mladih Virovitice. Zbog lošeg vremena koncerti su odgođeni za idući vikend, petak, 23. srpnja i subotu, 24. srpnja.

– Druga Svirka u palači donosi nam koncert grupe Mel Camino i odličnog Jonathana iz Rijeke. Mogu sa zadovoljstvom reći da i ove godine imamo jaka glazbena imena koja će nastupiti i da na Svirku dovodimo sve jače bendove. Pozivam sve da dođu i uživaju u svirci pod zvijezdama – ističe K. Đurđević.

Ostalo je manje od mjesec dana do Rokova, a Virovitičani već sada s nestrpljenjem čekaju program. Zna se da je riječ o višednevnoj manifestaciji na kojoj nastupaju brojni glazbenici, predstavljaju se udruge, klubovi i društva. Dan grada je dan svakog njegovog žitelja pa ne čudi što se u godini obilježenoj pandemijom, u kojoj su nakon prošlogodišnje stanke, svi žele predstaviti posjetiteljima. Prvo pitanje je uvijek: tko svira za Rokovo?

OD KLAPE DO ROCKA

– Za Rokovo mogu najaviti VT Rock fest koji također radimo u suradnji s Klubom mladih i Savjetom mladih. Održat će se u petak, 13. kolovoza, odnosno na prvi dan Rokova i na njemu nastupaju virovitički bendovi Ouagadougou i Epitaf te kao gosti Bluzy Threesome. U večernjem terminu nastupit će grupa Silente iz Dubrovnika. Ljudi im se jako vesele i nadam se da će ove godine uživati na njihovom koncertu.

Što se tiče ostalih koncerata, u subotu, 14. kolovoza, u večernjim satima nastupa Klapa Rišpet, koja će nakon desetak godina u Virovitici oživjeti ‘dalmatinsku’ pismu, a nakon njih pozivam sve da se rasplešu uz mlade i uvijek popularne ‘tamburaše u starkama’, tamburaški sastav Mejaši.

U nedjelju, 15. kolovoza, na Veliku Gospu nastupit će sarajevska grupa Zabranjeno pušenje. Koliko čujem, svi im se jako vesele. Većina nas je odrastala uz njihovu glazbu i mislim da će to biti odličan koncert – ističe K. Đurđević.

Za sam Dan grada i blagdan sv. Roka, 16. kolovoza, planirani su koncerti virovitičko-daruvarskog benda Cota G4, a nakon toga, „za samo finale“ koncert domaće, virovitičke grupe Vatra, koja će s posjetiteljima dočekati veliki vatromet u ponoć.

Za Rokovo se već u proljeće počnu javljati zainteresirani klubovi i udruge koje u bogatom rasporedu događanja žele imati svoju satnicu, kao i lokaciju u gradu. Ove godine interes je još veći – svi žele nadoknaditi prošlogodišnju odgođenu priliku.

– Vrijednost Rokova je u tome što je to dan našega grada, svih njegovih građana, brojnih vrijednih udruga i ustanova koje djeluju na našem području. Nema tko ne zove, nema tko nema neki plan i program kojim se želi predstaviti. Svi se uključe i upravo su oni ti koji čine bogatstvo programa Rokova – ističe K. Đurđević, te objašnjava kako su to u prvom redu kulturne ustanove koje su pripremile sadržaj za sve generacije. Gradski muzej Virovitica predstavit će tako svoj katalog nove stalne izložbe „Drveno doba“, a u predvorju Muzeja klub „Kockica“ najmlađima će održati prezentaciju i radionicu lego kocaka. Stižu iz svih dijelova Hrvatske, od Dubrovnika do Đakova, a djeca će moći uživati i u razgledanju, ali i u stvaranju vlastitih čuda. Gradska knjižnica i čitaonica također će šarolikim i bogatim programom dati svoj obol Rokovu – od radionica stripa s Virovitičaninom Rokom Idžojtićem do brojnih predstavljanja knjiga; Zavičajno društvo Virovitičana u Zagrebu predstavit će svoje kronike, a Dražen Bunjevac knjigu o Mikešima.

VRAĆAJU SE KLAUNOVI, ŽONGLERI, BUBNJARI

Kazalište Virovitica obilježava jubilarni 10. vrlo popularan i djeci omiljen VUF – Virovitički ulični festival, u kojem će tijekom tri dana, od 14. kolovoza, središte grada „zauzeti“ klaunovi, žongleri, mađioničari… Rokovo i ove godine predstavlja rad vrijednih kreativaca, zabavljača, ugostitelja, sportaša… Bit će tu i autošou Autocentra Pepa, koji će trajati puna četiri dana na igralištu uz Gimnaziju P. Preradovića, u isto vrijeme moći će se razgledati i izložba „Virovitica voli vlakove“, ljubitelji rukotvorina doći će na svoje tijekom VIROkreative, a limene ljubimce s dosta godina staža predstavit će Oldtimer klub Virovitica. Djecu i mlade obradovat će i lunapark, a odrasle brojne predstave, turniri i izložbe kojima mogu kvalitetno ispuniti vrijeme i uživati.

– Na rasporedu je mnogo toga i vjerujem da će svatko uspjeti pronaći nešto za sebe. Naravno sve ovisi i o epidemiološkim mjerama koje će tada biti na snazi. Vidimo da gradovi i mjesta u našoj blizini održavaju koncerte, da se sve pomalo vraća u normalu, pa vjerujem da će mjere, koje stalno pomalo popuštaju, do Rokova popustiti dovoljno da se ova naša važna rođendanska manifestacija održi onako kako se zapravo i treba održati: u punom sjaju. U prilog nam ide činjenica da su gotovo svi sadržaji planirani na otvorenom, gdje se može održati i distanca i druge mjere – ističe K. Đurđević.

Kao i svi organizatori, situaciju s koronavirusom prate iz dana u dan te će se detaljnim uputama i programom izići neposredno pred Rokovo.

– Sve informacije će biti dostupne na stranicama Turističke zajednice grada Virovitice, ali i na stranici same manifestacije Rokovo.com – zaključuje K. Đurđević. Detalje o samoj manifestaciji možete pratiti i na našim stranicama www.icv.hr.

