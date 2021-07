USKORO SVATOVI NA VIŠNJICI Bik Joza uživa na Pustari, druži se s konjima i pozira posjetiteljima, a uskoro će dobiti i družicu

Naši čitatelji se zasigurno sjećaju najpoznatijeg bika u Virovitičko-podravskoj županiji, ali i šire, bika Joze koji je prošle godine pobjegao iz kamiona Mesoprerade u Slatini koji ga je zajedno s drugom stokom vozio u klaonicu. U toj svojoj borbi za opstanak Joza je prevalio puno kilometara kroz dva tjedna kada se skrivao od svih zainteresiranih mesara. No, vidno iscrpljenog od lutanja primijetili su ga lovci te ga predali vlasniku, koji je s obzirom da je Joza stekao medijsku popularnost boreći se za život, odlučio odustati od prvobitne nakane te dati Jozu u dobre ruke da proživi svoj život u miru i harmoniji. Upravo tako Joza danas živi na Pustari Višnjica, što nam je potvrdio i direktor Igor Krpačić.

– Kada su nam ponudili Jozu odmah smo ga prihvatili. Ovdje volimo životinje, ali isto tako mislimo i na naše posjetitelje kojima je on jedan od naših najzanimljivijih četveronožaca. Bio je star oko 18 mjeseci i težak samo nekih 350 kilograma. Vjerujem da je bio namijenjen za takozvanu Baby Beef preradu, no od tada je već prošlo dosta vremena, a Joza je živ i zdrav i težak gotovo 600 kilograma – rekao je Igor prisjetivši se prvih Jozinih dana kada se tek upoznavao s ljudima i konjima na ergeli. Na početku je, kaže, bio prilično plašljiv i skrivao se od svih pogleda, no kako je vrijeme odmicalo, postajao je sve sigurniji.

PRIHVATIO PRAVILA PUSTARE

– Sada se slaže s našim ljudima i konjima, voli posjetitelje, a naučio je čak i pozirati kamerama. Ovdje dolazi puno ljudi i djece kojima je Joza jako zanimljiv i znaju dugo vremena provoditi blizu njega, naravno s druge strane ograde. Joza im udovoljava, no drži se i svoje rutine. Izvjesno vrijeme pozira kamerama, a onda se uputi u obilazak korala zajedno sa svojim prijateljima konjima – kaže direktor Krpačić te ističe da je Joza vrlo inteligentan što potvrđuje i njegova borba za opstanak, kao i prihvaćanje pravila Pustare Višnjica.

No, iako se Joza dobro slaže s konjima pretpostavljaju da je ipak usamljen budući da u blizini nema njegove vrste pa su ga odlučili razveseliti po tom pitanju.

– Kroz nekoliko mjeseci nabavit ćemo mu družicu kravu, a nadam se da će to, osim sretnim životom dvoje zaljubljenih, u konačnici završiti i potomstvom, što bi i njima, ali i nama i našim posjetiteljima pružalo zasigurno veliko zadovoljstvo – rekao nam je prilikom našeg posjeta Pustari, direktor Igor Krpačić.

