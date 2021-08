Branimir Markota: Voćari će uskoro dobiti oznaku “Dokazana kvaliteta – Hrvatska”, certifikatori od idućeg mjeseca na terenu

U Ministarstvu poljoprivrede RH jučer (srijeda) je održan sastanak s predstavnicima Hrvatske voćarske zajednice, vezano uz aktualnu problematiku u voćarstvu, s jedinstvenim ciljem davanja podrške proizvođačima voća kako bi se postiglo snižavanje troškova proizvodnje i standardiziranja ponude, koja će im osigurati bolji plasman proizvoda na tržištu, te jaču pregovaračku snagu.

U ime Hrvatske voćarske zajednice na sastanku, između ostalih, nazočio je i predsjednik zajednice Branimir Markota koji je predstavnicima Ministarstva poljoprivrede RH, ministrici Mariji Vučković, tajniku Tugomiru Majdaku te ravnateljici Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Sandri Zokić, predočio stanje u voćarstvu te o težnjama voćara za rješavanje njihovih problema, kao i stvaranju napretka u voćarskoj proizvodnji.

Tim povodom smo i razgovarali s predsjednikom Branimirom Markotom koji nam je prenio dio ugođaja s održane sjednice, odnosno upita voćara prema Ministarstvu poljoprivrede RH.

– Jedan od najvećih problema nas voćara je izostanak kvalitetnog i transparentnog označavanja domaćeg proizvoda u trgovačkim lancima, odnosno isticanju zemlje podrijetla proizvoda, proizvođača, kvalitete i ostalog. Stoga smo u Ministarstvu predložili da se trgovačkim lancima predoče domaći proizvodi s nacionalnom oznakom na policama ispod koje će biti jasno detaljizirani podaci o proizvodu, naglašavajući da se radi o proizvodima „iz hrvatskih voćnjaka“. Smatramo da bi tako kupac imao puno jasniji uvid u velikom broju raznih kvalitetnih, ali i nekvalitetnih proizvoda iz uvoza na policama. Ovu našu inicijativu podržala je i Hrvatska gospodarska komora, a zadovoljni smo što su se s njom usuglasili i u Ministarstvu poljoprivrede, tako da shodno tome, očekujemo i skori razvoj pozitivnih događaja – rekao je predsjednik Branimir Markota, napomenuvši pritom i vrlo značajnu inicijativu Ministarstva poljoprivrede RH koju je također prihvatila i Hrvatska voćarska zajednica. Radi se o oznaci, odnosno certifikatu domaćeg proizvoda pod nazivom „Dokazana kvaliteta – Hrvatska“.

– Da bi se dobio taj certifikat, proizvod mora proći kroz preciznu i vrlo rigoroznu provjeru radi dobivanja verifikacije temeljene na propisima Europske komisije. Svaki proizvođač koji na svoj proizvod želi staviti nacionalnu oznaku koja je i zakonski regulirana može to učiniti, no prije toga će mu na teren doći certifikator iz Ministarstva poljoprivrede koji će utvrditi jesu li zadovoljeni svi potrebni kriteriji da to i učini. Napominjem, ti kriteriji su vrlo strogi i da bi se dobila ta oznaka potrebno je imati odgovarajuću kvalitetu, ali i odgovarajuću količinu proizvoda. Naravno da tu moraju biti i sve potvrde o agrotehničkim mjerama zaštite, ekološkoj proizvodnji, skladištenju, transportu voća i svemu ostalom što je potrebno. Vjerujemo da će certifikatori na teren krenuti već krajem idućeg mjeseca, te da će poljoprivrednici dobiti tu oznaku za koju smatram da će biti nad standard na već postojeće oznake hrvatskog proizvoda – zaključio je predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota.

(www.icv.hr, bs)