DRUGA FAZA PROJEKTA „ZAŽELI“ U OPĆINI CRNAC Marica Detelić (73): Vesna mi je sve, spas za moju samoću

U svibnju ove godine početnom konferencijom započela je II. faza programa „Zaželi“ za općinu Crnac pod nazivom „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja općine Crnac“. Vrijednost projekta je 914.200 tisuća kuna, razdoblje provedbe od 15. travnja 2021. do 28. veljače 2022., a partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Virovitica te Centar za socijalnu skrb Slatina. Upravljačko tijelo projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a sufinancira ga Europska unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je na zadovoljstvo svih u punom jeku, a to je potvrdio i njegov koordinator Robert Banjad.

– Iskreno mogu reći da sam oduševljen kako je sve krenulo u drugoj fazi, a posebno sam zadovoljan samim projektom jer obilazeći sve te osobe i prateći rad zaposlenica vidljivo je kako su oni međusobno postali obitelj, kao da već godinama zajedno žive i surađuju. Trudimo se sve odraditi onako kako je dogovoreno. Ovih dana smo isporučili sanitarne pakete i za sada sve ide prema planu – rekao je Banjad.

Posjetili smo Maricu Detelić (73), domaćicu koja nakon smrti supruga već osam godina živi sama. Ima veliko dvorište, potkućnicu i sve nekako uspijeva rješavati sama, ali kako kaže, dolazak njene Vesne, zaposlenice projekta, preporodio joj je život.

– Imam veliku potkućnicu, svinje, živad i druge životinje i ništa mi nije teško raditi, ali najteža mi je samoća. Vesna mi stoga jako puno znači, bila bih uistinu usamljena bez nje, a ovako nas dvije razgovaramo, družimo se, provedemo dan na jedan prelijep način i to me čini najsretnijom. Naravno, puno mi pomogne i u kućanskim poslovima i ovim našim seoskim, od običnog hranjenja životinja pa do svakodnevnog rada u društvu, to je neprocjenjivo, to me drži na životu. Vesnu doista volim kao da mi je kći – kaže Marica, čiji kćerka i sin sa svojim obiteljima žive u drugim mjestima.

– Oni jesu dosta blizu, ali to se samo tako čini. Jer, svatko ima svoj posao, svoju djecu, obaveze. Kad god mogu, dođu, obiđu me, ali nama starijima je najdraže svaki dan s nekim popričati, požaliti se, ne biti sam. Vesna mi dođe gotovo svaki dan i uz nju mi je sve puno lakše – zaključuje baka Marica.

Vesna koju Marica toliko voli je zaposlenica Vesna Kovačević (50) iz Crnca, žena sa samo 10 godina radnog staža kojoj je ovaj posao itekako dobrodošao.

– Radila sam u prvoj fazi i evo dobila i drugu priliku. Ukupno brinem o šest starijih i nemoćnih ljudi na području općine i obilazim ih svaki drugi dan. Naime, tako smo se dogovorili jer onda kod svakoga mogu biti puno duže nego što bi to bilo u jednom danu. Kod njih troje idem jedan, a kod troje drugi dan i tako puno više stignem sve odraditi.

Nismo daleko, sve mi je krugu od nekih 1,5 km i sve odradim biciklom. Iskreno, uživam s njima, a najsretnija sam kada njih sve vidim nasmijane i zadovoljne. Posebna je priča taj posao. Imam malo radnog staža i ovaj projekt mi je uistinu puno pomogao, kućni budžet mi se znatno oporavio i stoga sam zahvalna Općini koja je evo već drugu godinu za redom nastavila s provedbom ovog projekta – zaključila je Vesna Kovačević.

