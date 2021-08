FOTO Donosimo rezultate prvog dana natjecanja 7. slatinskog malonogometnog turnira “Staroškolsko 2021.”

Jučer (srijeda) je u organizaciji MNK Slatina i pod pokroviteljstvom Turističke zajednice grada Slatine započeo tradicionalni, 7. malonogometni turnir “Staroškolsko 2021.”

Bilo je dosta dobrih i uzbudljivih utakmica, kako u veteranskoj, tako i u seniorskoj konkurenciji, a ovo su rezultati prvog dana natjecanja:

1. Error 404 Caffe bar AR – Sandwich bar Pajo 3:0 (seniori)

2. Caffe bar All in – Burger Caffe 0:0 (2:3p) (seniori)

3. Najjači – Al Capone Sladojevci 0:0 (2:3p) (veterani)

4. Policija i prijatelji – Hrvači 4:1 (veterani)

5. Najjači – NK Slatina veterani 1:2 (veterani)

6. Al Capone Sladojevci – Policija i prijatelji 2:3 (veterani)

7. NK Slatina veterani – Hrvači 5:3 (veterani)

8. Montelektro živi vječno – Višnja građevinski materijal 0:0 (2:3p) (seniori)

9. Error 404 Caffe bar AR – Caffe bar All in 1:2 (seniori)

10. Sandwich bar Pajo – Burger Caffe 2:3 (seniori)

11. Višnja građevinski materijal – Caffe bar All in 1:4 (seniori)

12. Error 404 Caffe bar AR – Burger Caffe 1:2 (seniori)

13. Sandwich bar Pajo – Montelektro živi vječno 2:4 (seniori)

Raspored za četvrtak, 26. kolovoza:

16:30 – Error 404 Caffe bar AR – Višnja građevinski materijal

16:55 – Al Capone Sladojevci – NK Slatina veterani

17:20 – Policija i prijatelji – Najjači

17:45 – Al Capone Sladojevci – Hrvači

18:10 – Policija i prijatelji – NK Slatina veterani

18:35 – Hrvači – Najjači

19:00 – Montelektro živi vječno – Caffe bar All in

19:25 – Višnja građevinski materijal – Burger Caffe

19:50 – Error 404 Caffe bar AR – Montelektro živi vječno

20:15 – Sandwich bar Pajo – Caffe bar All in

20:40 – Montelektro živi vječno – Burger Caffe

21:05 – Višnja građevinski materijal – Sandwich bar Pajo

-Sinoć smo vidjeli sjajne utakmice na legendarnom betonskom igralištu iza crkve sv. Josipa. Polako se već naziru favoriti u obje konkurencije, ali danas je na rasporedu još puno utakmica i bodova u igri, tako da još svi mogu u veliko finale. Dođite u što većem broju i uživajte u malonogometnim čarolijama – poručili su organizatori.

(www.icv.hr, adf, ts, foto: D. Fišli)