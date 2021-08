Kratak predah od nesnosnih vrućina: Utorak donosi pad temperature zraka, ali i moguće nevrijeme s tučom

Pred nama je kratkotrajna, brza i prolazna promjena vremena. Temperature zraka u padu, pa ćemo nakon iznadprosječno visokih temperatura zraka napokon „prodisati“. U nedjelju smo tijekom dana „vozili“ do paklenih 36,4°C, a tijekom utorka uživat ćemo na ugodnih 25°C.

Anticiklonalno polje nad Jadranom slabi, tlak zraka je u padu, a sa zapada se približava dolina s pripadnom frontom. Tijekom utorka će se preko nas premještati hladna fronta. Glavna manifestacija spomenutog pogoršanja vremena će biti naglo okretanje vjetra s južnih na sjeverne smjerove, pad temperature zraka u odnosu na dana za 10°C do 15°C.

Moguće je grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom te na udare jakim do olujnim vjetrom.

Već će danas tijekom poslijepodneva i večeri postojati umjerena vjerojatnost za lokalne mjestimične nestabilnosti na području Virovitičko-podravske županije.

Od srijede povratak na staro. Suho, stabilno i ponovno toplije, u dane vikenda i vruće.

Temperature zraka još danas neugodno vruće. Danas „vozimo“ do 36°C. U nastavku tjedna jutarnje temperature zraka očekujemo od 14°C do 17°C. Najviše dnevne od 25°C do 36°C tijekom ponedjeljka. Vjetar sjevernih smjerova umjeren do jak, na udare i olujan tijekom utorka. Tijekom ponedjeljka južnih smjerova. UV-indeks umjeren, visok u dane vikenda i vrlo visok. Tijekom utorka nizak.

