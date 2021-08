Luka Moslavac nakon dolaska u NEXE: Razlika je velika, ritam treninga i konkurencija puno su jači

Dobro poznato ime svim pratiteljima Paket24 Premijer lige, Virovitičanin Luka Moslavac, od ove sezone nosit će dres NEXE-a. Dobre igre u Poreču donijele su mu transfer na razinu više. Već smo ranije pisali kako je stavio potpis na dvogodišnji ugovor s NEXE-om uz opciju produženja suradnje na još dvije sezone.

U Poreču je Moslavac pokazivao napredak, igrao je vrlo dobro i Našičani su ga imali na radaru. Kontakt je uspostavljen još dok je aktualni izbornik Hrvoje Horvat sjedio na klupi NEXE-a – piše RTL

-Još u prvom dijelu sezone izbornik Horvat me kontaktirao i tu je uspostavljen taj početni kontakt. Pratili su me i kada je došlo do promjene trenera i na klupu došao Branko Tamše, predočili su mu koje igrače imaju na oku i na kraju je došlo do ovog prelaska – priča nam Moslavac.

Rad s Tamšeom nešto je novo, velika većina hrvatskih klubova ipak preferira drugačiji stil igre i to je nešto na što se također treba priviknuti.

-Sustav rada je definitivno drugačiji. Puno više se trči s loptom, to kod nas u Poreču i ligi nije bio slučaj jer za to trebaš i širok kadar igrača. Osjeti se velika razlika, konkurencija je puno jača i ritam treninga je puno jači – dodaje.

Dolazak u Poreč pokazao se kao pravi izbor.

-Poreč je sigurno dobar klub za razvoj igrača koji tu prelaze na stepenicu više i kasnije odlaze bilo u Zagreb ili Nexe kod nas, bilo u inozemstvo. Kvalitetno se radi, trener je dobar, ekipa je također dobra s iskusnima Mataijom i Rađakovićem koji puno pomažu mladim igračima. Igrali smo i kvalifikacije europskih natjecanja, tu smo imali jake utakmice – naglašava.

Prelazak na višu razinu nije jednostavan, je li bilo teže prilagoditi se na razinu u Poreču ili Nexeu?

-Teško mi je još procijeniti, ali prelazak u Poreč je bio dosta težak. Došao sam iz Virovitice i mislio sam da znam dosta, ali sam vrlo brzo spoznao da u biti dosta toga ne znam. Puno sam naučio, nije bilo lagano, ali sam napredovao. U Nexeu je očito još viša razina, snažniji i kvalitetniji igrači i s vremenom će i to sjesti na svoje mjesto.

Miha Kavčič, Predrag Vejin, Karlo Godec, Luka Moslavac, u Našicama ponovno slažu zanimljivu ekipu koja će pokušati pokvariti planove PPD Zagrebu i napokon osvojiti neki trofej. Zagreb se pojačao u odnosu na prošlu sezonu, bit će zanimljivo.

(sportnet.rtl.hr)